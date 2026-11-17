Disputé le 17 novembre au stade « Jassim bin Hamad », le match Arabie saoudite – Ouzbékistan a débuté par une forte activité de nos joueurs.

Le fait marquant de cette victoire est que l'équipe nationale d'Ouzbékistan a pris l'avantage en marquant deux buts dès la première mi-temps. Bien que les Saoudiens aient réduit l'écart, ils n'ont pas réussi à changer le résultat final.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan Arabie saoudite a remporté une victoire importante lors d'un match amical international. Dans la rencontre disputée à Doha, capitale du Qatar, nos représentants se sont imposés sur le score de 2-1. Le héros du match a été Sherzod Esanov, auteur d'un doublé.

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Le score a été ouvert à la 19e minute. Sherzod Esanov a trouvé le chemin des filets, donnant l'avantage à l'Ouzbékistan. Cependant, les Saoudiens ont rapidement rétabli l'équilibre à la 23e minute grâce à un but de Firas Al-Buraikan.

Par la suite, les joueurs ouzbeks ont maintenu leur pressing offensif. À la 35e minute, Sherzod Esanov s'est illustré à nouveau en inscrivant son deuxième but. La première mi-temps s'est conclue sur un avantage de 2-1 pour l'Ouzbékistan.

Carton rouge en seconde période : l'Arabie saoudite réduite à dix

Après la pause, les entraîneurs de l'Arabie saoudite ont effectué plusieurs changements. Cependant, c'est un joueur de l'équipe adverse qui a dû quitter le terrain prématurément à la 50e minute.

Le Saoudien Ali Lajami a été sanctionné d'un carton rouge par l'arbitre. Dès lors, l'équipe nationale d'Arabie saoudite a joué le reste du match en infériorité numérique.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a également procédé à des changements en seconde période. À la 54e minute, Aziz Amonov a remplacé Abbos Fayzullaev. Plus tard, Umarali Rakhmonaliev et Khusayn Norchaev sont également entrés en jeu.

Dans la dernière partie du match, plusieurs joueurs ont été avertis. Notamment Rustam Ashurmatov, Sherzod Esanov et Jahongir Urozov, qui ont reçu un carton jaune.

Arabie saoudite – Ouzbékistan : statistiques du match

Indicateur Détails Match Arabie saoudite – Ouzbékistan Compétition Match amical international Stade « Jassim bin Hamad » Ville Doha, Qatar Score 1:2 Buts Esanov (19e, 35e), Al-Buraikan (23e) Carton rouge Ali Lajami (50e)

Victoire de l'équipe nationale d'Ouzbékistan

Le doublé de Sherzod Esanov a été le facteur décisif de la victoire ouzbèke. L'expulsion d'un joueur saoudien en seconde période a également pesé sur le cours du match.

Ainsi, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a battu l'Arabie saoudite 2-1 à Doha, concluant ce match amical international par une victoire.