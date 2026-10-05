La construction d'un stade pour la Coupe du Monde 2034 en Arabie saoudite est suspendue

Le processus de préparation de l'Arabie saoudite pour la Coupe du Monde 2034 a rencontré un obstacle majeur. Le projet de stade de 2,5 milliards de dollars situé dans la ville futuriste de Neom, qui devait être l'un des centres névralgiques de la compétition, a été temporairement suspendu. Cette situation assombrit partiellement les plans du pays pour livrer à temps l'infrastructure du premier tournoi à 48 équipes organisé par une seule nation. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com et Reuters, et d'après les données de la plateforme de renseignement sur la construction MEED Projects, cette arène d'une capacité de 46 000 spectateurs est désormais classée parmi les projets « gelés » sans date d'achèvement précise. Selon les plans initiaux, cette structure unique devait s'élever à 350 mètres au-dessus du niveau du sol dans le cadre du projet mégalopole The Line.

Changement des priorités financières

Le report de la construction de ce stade coïncide avec le processus de rééquilibrage des dépenses publiques dans le cadre du plan Vision 2030 du prince héritier Mohammed ben Salmane. En avril, Yasir Al-Rumayyan, directeur du Fonds d'investissement public (PIF), avait souligné que le projet The Line n'était pas une priorité de premier ordre avant 2030. Malgré ces retards à Neom et l'arrêt du projet de gratte-ciel The Mukaab à Riyad, les autorités assurent que les préparatifs du tournoi se poursuivent conformément au plan.

Le comité suprême pour la candidature de l'Arabie saoudite à la Coupe du Monde 2034 a déclaré que les travaux de « livraison significative » de l'infrastructure du tournoi avaient déjà commencé. La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) avait précédemment qualifié la candidature du royaume pour la compétition de « tout à fait exceptionnelle ». Néanmoins, les changements autour des grands projets attirent l'attention de la communauté du football.

Pression économique et portée internationale

Il s'avère que l'Arabie saoudite est confrontée à une pression économique croissante, le ministère des Finances prévoyant un déficit budgétaire ainsi qu'une baisse de 3,6 % du PIB réel dans un contexte de diminution des revenus pétroliers. Cette situation a été aggravée par les perturbations régionales des exportations d'énergie et les menaces à la sécurité près des installations d'Aramco à Riyad par le groupe houthi du Yémen.

Néanmoins, pour les dirigeants saoudiens, l'organisation de la Coupe du Monde 2034 à un haut niveau reste un pilier décisif pour renforcer les capacités économiques et le prestige international du pays. Les responsables expriment leur confiance dans le fait que, malgré toutes les difficultés, les complexes sportifs nécessaires seront prêts dans les délais impartis.