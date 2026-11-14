5 buts et un match intense : comment l'Arabie saoudite a battu la Corée du Sud

Dans le cadre des journées FIFA, les principales équipes nationales asiatiques ont disputé des matchs amicaux sur leurs terrains. Les rencontres, très attendues par les supporters, ont été marquées par une lutte intense et de nombreux buts.

L'Arabie saoudite a battu la Corée du Sud

L'un des matchs les plus importants de la journée a opposé l'Arabie saoudite à la Corée du Sud. Jouant à domicile, les Saoudiens ont livré une prestation sans compromis face à un adversaire coriace, s'imposant sur le score de 3:2 . Pour les hôtes, Al Sahafi, Kanno et Al Amri ont marqué, tandis qu'Oh Hyeon-gyu et Lee ont inscrit les buts côté coréen.

Rappelons que l'Arabie saoudite affrontera l'équipe nationale d'Ouzbékistan le 17 novembre lors d'un prochain match amical.

Rencontres Score Buteurs Arabie saoudite — Corée du Sud 3:2 Al Sahafi (45+1'), Oh Hyeon-gyu (47'), Kanno (56'), Al Amri (59'), Lee (68') EAU — Honduras 3:1 Hammadi (33'), Conceição (48'), Toro (52'), Mansouri (87') Qatar — Australie 0:3 McGree (5'), Yengi (32'), Irankunda (40')

Victoires convaincantes des EAU et de l'Australie

D'autres équipes du continent ont également testé leurs forces lors de cette journée. Les EAU ont affronté le Honduras et l'ont emporté sur le score de 3:1 . Dans ce match, Hammadi, Conceição et Mansouri ont marqué pour offrir la victoire à leur équipe.

De plus, le Qatar a accueilli l'Australie, s'inclinant lourdement face aux « Socceroos » sur le score de 0:3. Pour l'Australie, McGree, Yengi et Irankunda ont trouvé le chemin des filets.

Selon vous, dans quelle mesure cette victoire de l'Arabie saoudite sur la Corée du Sud leur donne-t-elle un avantage psychologique avant le match contre l'Ouzbékistan ? Laissez votre avis en commentaire !