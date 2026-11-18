Selon la presse européenne, la direction du football saoudien a tenté de recruter Pep Guardiola après la défaite 1-2 contre l'Ouzbékistan lors du match amical de novembre au Qatar. Cependant, l'agent de l'entraîneur, Josep Maria Orobitg, a fait savoir que cette proposition ne serait absolument pas prise en considération :

L'ancien entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, continue de susciter un vif intérêt de la part des équipes nationales. Après la nomination de Mauricio Pochettino à la tête de Manchester United, la Fédération américaine de football a proposé le poste vacant au technicien espagnol, mais Guardiola a décliné l'offre. Désormais, l'Arabie saoudite a reçu la même réponse.

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« Ces derniers jours, nous avons reçu une offre via des intermédiaires en provenance d'Arabie saoudite. Pep Guardiola ne souhaite même pas examiner ce genre de propositions. » — Josep Maria Orobitg (agent de Guardiola)

La situation en Arabie saoudite et les plans pour la Coupe d'Asie 2027

Actuellement, les « Faucons saoudiens » sont dirigés par le technicien grec Giorgos Donis depuis le 23 avril 2026. Sous sa houlette, l'équipe a terminé dernière de son groupe en Coupe du Monde avec seulement 2 points face à l'Espagne, au Cap-Vert et à l'Uruguay, échouant à se qualifier pour les phases à élimination directe.

La direction saoudienne vise à confier l'équipe nationale à un entraîneur de classe mondiale avant la Coupe d'Asie 2027 (23 décembre 2027 — 21 janvier 2028) qui se déroulera sur son sol. Triple champion d'Asie (1984, 1988, 1996), l'Arabie saoudite a été éliminée dès les huitièmes de finale lors des deux dernières éditions (2019 et 2023).

Dernières informations sur Pep Guardiola et la situation de l'Arabie saoudite

Indicateurs Détails et faits Dernier club de Guardiola Manchester City (parti en juin 2026) Situation actuelle En pause footballistique, rejette les offres Équipes nationales refusées États-Unis, Arabie saoudite Sélectionneur de l'Arabie saoudite Giorgos Donis (depuis le 23 avril 2026) Dernier résultat de l'Arabie saoudite Défaite 1-2 contre l'Ouzbékistan (match amical au Qatar) Prochain tournoi majeur Coupe d'Asie 2027 (hôte — Arabie saoudite)

Rappelons que depuis son départ de Manchester City en juin 2026, Pep Guardiola n'a pris aucun poste et a souligné qu'il avait décidé de faire une pause dans le football de haut niveau.

Selon vous, quelle direction prendra Pep Guardiola après sa pause : retournera-t-il dans un top club européen ou prendra-t-il les rênes d'une grande nation ?

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