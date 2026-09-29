Bien que la Coupe d'Asie 2027 n'ait pas encore commencé, l'un des symboles importants du tournoi a déjà été présenté aux fans de football. La Confédération asiatique de football (AFC) et la société KELME ont présenté l'Arabie saouditeen tant que ballon officiel du championnat continental qui se déroulera en KHUZAMA. Il ne s'agit pas seulement d'un équipement sportif destiné au jeu sur le terrain, mais d'un design spécial qui reflète la culture et les traditions nationales du pays hôte.

Pourquoi le ballon a-t-il été baptisé « KHUZAMA » ?

Le ballon officiel du tournoi porte le nom de

« khuzama » , la lavande sauvage qui pousse sur le territoire de l'Arabie saoudite . La teinte violette de cette plante est devenue l'une des idées maîtresses du design du ballon.

En Arabie saoudite, le violet est considéré dans les coutumes locales comme un symbole

d'hospitalité et de respect . C'est pourquoi le nom et l'apparence du ballon sont en harmonie avec les caractéristiques culturelles du pays hôte. Le design reflète l'architecture saoudienne

Un autre aspect remarquable du ballon KHUZAMA est ses motifs géométriques.

Ils sont inspirés

des portes de l'architecture traditionnelle Najd en Arabie saoudite .Le design du ballon intègre les couleurs officielles du tournoi :

violet foncé, vert et couleur sable . Ainsi, KHUZAMA n'est pas un simple ballon de football, mais l'un des symboles du tournoi qui apporte l'identité culturelle du pays hôte de la Coupe d'Asie 2027 sur le terrain. Au-delà de l'apparence, les caractéristiques de jeu sont essentielles

Outre l'esthétique, les aspects pratiques pour les joueurs ont été pris en compte dans la conception de KHUZAMA.

Le contraste élevé entre le blanc et le violet foncé permet une meilleure visibilité

aussi bien à la lumière du jour que sous l'éclairage artificiel du stade.

La structure aérodynamique du ballon est conçue pour assurer la stabilité dans les airs et faciliter le contrôle par les joueurs. L'objectif principal de KHUZAMA n'est donc pas seulement l'esthétique. Il a été créé pour répondre aux exigences d'une compétition internationale de haut niveau. L'Ouzbékistan face à de grands défis en Arabie saoudite

La Coupe d'Asie 2027

se déroulera en Arabie saoudite du 7 janvier au 5 février 2027.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a été placée dans le

groupe B du tournoi. Lors de la phase de groupes, nos représentants affronteront :

Bahreïn ; RPDC

;

Jordanie . Chaque match de ce groupe sera un nouveau test important pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors du championnat continental.

KHUZAMA fait maintenant son entrée sur les terrains Il reste encore du temps avant le début de la Coupe d'Asie, mais l'ambiance du tournoi se met progressivement en place.

KHUZAMA, qui incarne les symboles du pays hôte, en est une partie intégrante.

La lavande violette, les motifs architecturaux traditionnels et les couleurs typiques de la culture saoudienne sont réunis dans un seul design.

La question principale qui intéresse les fans de football est désormais la suivante :

Quelle histoire KHUZAMA écrira-t-il lors des matchs impliquant l'équipe nationale d'Ouzbékistan ?

La réponse sera donnée sur le terrain en janvier 2027. Pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan, une nouvelle page de la Coupe d'Asie s'ouvrira avec ce nouveau ballon.

Mezbon mamlakatning ramzlarini o‘zida mujassam etgan KHUZAMA ham ana shu jarayonning muhim qismi.

To‘pdagi binafsharang lavanda, an’anaviy me’morchilik naqshlari va Saudiya madaniyatiga xos ranglar bir dizaynga jamlangan.

Endi esa futbol muxlislarini qiziqtiradigan asosiy savol boshqa: KHUZAMA O‘zbekiston terma jamoasi ishtirokidagi o‘yinlarda qanday tarixga guvoh bo‘ladi?

2027 yil yanvar oyida bu savolga javob maydonda beriladi. O‘zbekiston terma jamoasi uchun esa yangi to‘p bilan birga yangi Osiyo Kubogi sahifasi ham ochiladi.