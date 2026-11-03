Coupe d'Asie 2027 reportée d'un an : Pourquoi l'AFC a-t-elle décalé le tournoi de 11,5 mois ?

La Confédération asiatique de football (AFC) a officiellement modifié les dates de la Coupe d'Asie, initialement prévue pour 2027 sur les pelouses d'Arabie saoudite. La prestigieuse compétition, qui doit réunir les 24 meilleures équipes nationales du continent, a été reportée de près d'un an, soit 11,5 mois.

Selon le calendrier initial, le championnat devait se dérouler du 7 janvier au 5 février 2027. Sur la base du nouveau calendrier approuvé, le tournoi se tiendra du 23 décembre 2027 au 21 janvier 2028. dans cet intervalle.

Raisons principales du changement : Préoccupations géopolitiques et sécurité

La direction de l'AFC a déclaré avoir pris en compte plusieurs facteurs sérieux lors de la prise de cette décision exceptionnelle :

Escalade de la situation militaro-politique : L'instabilité dans la région du Moyen-Orient et les risques élevés liés à la sécurité menacent la tenue de cette compétition internationale ;

Attaques de missiles et de drones : Les récentes attaques de missiles et de drones sur le territoire saoudien ont soulevé de sérieuses questions concernant la sécurité des nations participantes, des athlètes et des supporters ;

Problèmes de transport et de logistique : La fermeture intermittente de l'espace aérien dans la région et les perturbations observées dans le trafic international ont compliqué l'organisation logistique pour les 24 équipes nationales.

Impact sur l'équipe nationale d'Ouzbékistan et les plans de compétition

Le report des dates à la fin de 2027 oblige les équipes du continent, y compris l'équipe nationale d'Ouzbékistan, à modifier leurs plans stratégiques :

Temps de préparation supplémentaire : Le report du tournoi d'un an offre aux équipes une opportunité supplémentaire de se préparer sur le long terme et de renforcer leurs effectifs ;

Alignement avec les qualifications pour la Coupe du Monde : Le calendrier des phases de qualification et des matchs amicaux internationaux sera désormais adapté aux nouvelles dates.

L'AFC et le comité d'organisation saoudien espèrent que les garanties de sécurité dans la région seront pleinement rétablies d'ici fin 2027 et que la compétition sera organisée au plus haut niveau.