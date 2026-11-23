La probabilité que l'équipe nationale d'Ouzbékistan remporte la Coupe d'Asie 2027 a été estimée à 4,6 %. Ce chiffre place notre équipe devant le Qatar, champion en titre, et la Jordanie, finaliste de la dernière édition.

Le projet analytique Football Meets Data a modélisé les chances des équipes participant à la Coupe d'Asie 2027 et a publié un classement des favoris. Selon ce rapport, l'équipe nationale d'Ouzbékistan figure parmi les six principaux prétendants au titre.

D'après les résultats de l'analyse, nos joueurs ont de très fortes chances d'atteindre la phase à élimination directe. Cependant, la concurrence devrait être beaucoup plus rude pour atteindre les demi-finales et la finale.

Quelles sont les chances de l'Ouzbékistan à la Coupe d'Asie ?

Les résultats de la modélisation publiés par Football Meets Data en novembre évaluent les perspectives de l'équipe d'Ouzbékistan dans la compétition comme suit :

Phase Probabilité de l'Ouzbékistan Huitièmes de finale 90 % Quarts de finale 59,1 % Demi-finales 24,6 % Finale 11,4 % Titre de champion 4,6 %

Comme le montrent les chiffres, les analystes estiment avec une très forte probabilité que l'Ouzbékistan atteigne au moins les huitièmes de finale. La probabilité d'atteindre les quarts de finale est également de 59,1 %.

Cependant, à mesure que l'on approche des phases décisives de la compétition, les chiffres diminuent. Néanmoins, une probabilité de 4,6 % de remporter le titre maintient notre équipe parmi les prétendants les plus sérieux du continent.

Le Japon, grand favori de la compétition

Dans la modélisation de Football Meets Data, l'équipe du Japon est désignée comme le favori numéro un de la Coupe d'Asie. La probabilité que les joueurs japonais soient sacrés champions est estimée à 33,2 %.

Les places suivantes sont occupées par l'Australie, l'Arabie saoudite, l'Iran et la Corée du Sud. L'Ouzbékistan se classe juste après ces équipes, figurant parmi les six principaux favoris.

Rang Équipe nationale Probabilité de titre 1 Japon 33,2 % 2 Australie 16,8 % 3 Arabie saoudite 13 % 4 Iran 11,7 % 5 Corée du Sud 8,3 % 6 Ouzbékistan 4,6 %

Il est intéressant de noter que les chances de l'équipe d'Ouzbékistan, qui a participé pour la première fois à la Coupe du monde 2026, sont jugées supérieures à celles de la Jordanie, finaliste de la dernière édition. Pour la Jordanie, ce chiffre est de 4 %.

La probabilité de victoire du champion en titre, le Qatar, n'est estimée qu'à 0,7 %. Cela montre que le modèle évalue le potentiel de l'Ouzbékistan sur la scène continentale à un niveau bien plus élevé.

Quelles sont les chances du Tadjikistan et du Kirghizistan ?

Pour les autres représentants d'Asie centrale, le Tadjikistan et le Kirghizistan, les prévisions des analystes sont beaucoup plus prudentes.

La probabilité que l'équipe du Tadjikistan atteigne les huitièmes de finale est estimée à 53,3 %, les quarts de finale à 13 % et les demi-finales à 2,9 %.

Pour le Kirghizistan, ces chiffres sont respectivement de 45,4 %, 12,8 % et 3 %.

La probabilité pour les deux équipes d'atteindre la finale est estimée à 0,6 %, et celle de devenir champion à 0,1 %.

Qui l'Ouzbékistan affrontera-t-il dans son groupe ?

Lors de la phase de groupes de la Coupe d'Asie 2027, l'équipe d'Ouzbékistan affrontera la Jordanie, la RPDC et Bahreïn.

Les autres représentants d'Asie centrale participeront aux groupes suivants :

Kirghizistan : Iran, Syrie et Chine ;

Tadjikistan : Australie, Irak et Singapour.

Pour le Tadjikistan, la compétition à venir sera la deuxième Coupe d'Asie de son histoire. Lors de sa précédente participation, l'équipe avait atteint les quarts de finale. Le Kirghizistan, quant à lui, participera au championnat continental pour la troisième fois.

Quand la Coupe d'Asie aura-t-elle lieu ?

La compétition en Arabie saoudite aurait été reportée d'environ un an en raison de la situation politique. Selon le calendrier mis à jour, la Coupe d'Asie est prévue du 23 décembre 2027 au 21 janvier 2028.

Bien entendu, les chiffres publiés par Football Meets Data ne garantissent pas le résultat de la compétition. Il s'agit de probabilités calculées sur la base de la forme actuelle des équipes et de divers facteurs. Le résultat réel se décidera sur le terrain.

Néanmoins, le fait que l'Ouzbékistan soit classé parmi les six principaux favoris pour le titre est un signe encourageant. On attend désormais de notre équipe qu'elle justifie ces prévisions sur le terrain et qu'elle se batte dignement pour le trophée le plus prestigieux du football continental.