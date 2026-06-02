Trump signe un nouveau décret sur la surveillance de l'intelligence artificielle

Le président américain Donald Trump a signé mardi un décret exécutif permettant au gouvernement d'examiner les modèles d'IA puissants avant leur mise à disposition du public. Selon le document, les entreprises d'IA sont invitées à soumettre volontairement leurs nouveaux modèles au gouvernement 30 jours avant la sortie du produit pour des tests ou une évaluation. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le projet initial du décret prévoyait un délai de 90 jours, mais les représentants du secteur technologique ont exigé que ce délai soit réduit à deux semaines. Trump devait signer une version plus stricte du décret fin mai, mais le processus a été retardé suite aux objections de personnalités du secteur comme le capital-risqueur David Sacks. Le président avait alors déclaré qu'il ne souhaitait pas entraver les entreprises d'IA dans leur concurrence avec la Chine.

Le document publié mardi précise qu'aucune exigence de licence ou d'autorisation gouvernementale obligatoire ne sera introduite pour le développement, la publication ou la distribution de nouveaux modèles d'IA. Bien que Trump ait prévu de signer le décret en présence de dirigeants de la Silicon Valley, le document a finalement été signé à huis clos.

Outre le processus d'examen volontaire, le décret charge le ministère de la Justice de traiter en priorité les crimes tels que les cyberattaques assistées par l'IA et les accès non autorisés. Ce n'est pas le premier décret du président sur l'intelligence artificielle ; en décembre dernier, il avait ordonné la création d'un cadre politique national visant à harmoniser les lois des États sur l'IA.