Pannes massives d'internet mobile signalées à Saint-Pétersbourg

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Pannes massives d'internet mobile signalées à Saint-Pétersbourg

Le 3 juin, de graves perturbations du service internet mobile ont été enregistrées à Saint-Pétersbourg et dans l'oblast de Léningrad. Les utilisateurs signalent des problèmes généralisés d'accès aux services en ligne, et le système de surveillance detector404 a confirmé une forte augmentation des plaintes dans la région. Ixbt.com rapporte ceci. actualités .

Des perturbations ont été observées tout au long de la journée, affectant à la fois les réseaux mobiles et certaines plateformes numériques. Parmi les services ayant reçu le plus de plaintes, VDSina (env. 30 %) et Dyadya Vanya VPN (27 %) sont en tête. Les utilisateurs de T-Mobile, T-Bank et Skynet se plaignent également de la mauvaise qualité de connexion.

Dans la répartition globale des problèmes, les cas de 'panne totale' représentent 76 %. Des défaillances d'applications mobiles (16 %), de sites web (5 %) et de certains services spécialisés (2 %) ont également été enregistrées. Dans certains quartiers de la ville et de la région, les sites web ne chargent pas, et les messageries, services de navigation et cartes en ligne ne fonctionnent plus.

Les perturbations sont intermittentes : pour certains abonnés, la connectivité est rétablie périodiquement avant de disparaître à nouveau. Il convient de noter qu'en 2026, l'internet mobile en Russie pourrait connaître une instabilité intermittente en raison de mesures de sécurité, bien que l'internet filaire continue de fonctionner normalement.

InternetRussieTechnologiePanneConnectivité Mobile
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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