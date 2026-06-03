Des ex-Goldman et Meta créent une IA vocale pour les marchés émergents

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Des ex-Goldman et Meta créent une IA vocale pour les marchés émergents

Le support client et les services sont actuellement parmi les domaines les plus porteurs de l'intelligence artificielle (IA) vocale. Cependant, créer un produit qui imite la voix humaine et répond sans latence perceptible est une tâche complexe sur certains marchés. De nombreuses grandes entreprises ont développé leurs systèmes sans prendre en compte les marchés africains et du Moyen-Orient. Pour combler ce vide, la startup AethexAI, fondée l'an dernier, a levé 3 millions de dollars en pré-amorçage menés par 4DX Ventures. Techcrunch.com rapporte cette nouvelle. rapport .

Au lieu d'utiliser des outils prêts à l'emploi comme Vapi et LiveKit, l'entreprise a construit de zéro son propre petit modèle et sa couche d'orchestration pour traiter les dialectes locaux de l'anglais, du français et de l'arabe. Les fondateurs de la startup, Mariama Diallo (ex-Goldman Sachs) et Ayooluwa Odemuyiwa (ex-ingénieur chez Meta), visaient à résoudre le problème de latence élevée dans les appels automatisés sur les marchés émergents. Pour ce faire, ils ont délaissé les grands modèles hébergés à l'étranger pour se concentrer sur des modèles plus petits fonctionnant localement.

AethexAI a développé sa série de modèles Kora, dont les paramètres varient de 300 millions à 1,7 milliard. Ces chiffres sont bien inférieurs à ceux des grands modèles de langage (LLM), ce qui garantit précisément la rapidité. Pour entraîner les modèles, la startup a collaboré avec des centres d'appels et a même expédié des disques durs pour collecter des données audio auprès de stations de radio à travers l'Afrique. De plus, un réseau d'étudiants a été organisé pour assurer la prononciation correcte des noms locaux et l'étiquetage des données.

Actuellement, la startup traite avec succès plus de 17 000 appels par jour. L'entreprise a lancé une plateforme permettant aux entreprises de tester sa technologie, ainsi que des outils API et SDK pour les développeurs. AethexAI ne fournit pas seulement de la technologie, mais organise également des masterclasses et des démos pour aider les clients à identifier les meilleures stratégies d'automatisation.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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