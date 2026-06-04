Accord majeur entre les entreprises d'Elon Musk : xAI achète des Megapack à Tesla

Les documents liés au processus d'introduction en bourse de SpaceX ont révélé d'importantes transactions financières entre les entreprises de l'écosystème d'Elon Musk. Selon les rapports, la start-up d'IA xAI a acheté des systèmes de stockage d'énergie Megapack à Tesla pour environ 269 millions de dollars. Des transactions précédentes de ce type avaient atteint 430 millions de dollars. Ixbt.com rapporte .

Ces accords visent à fournir une énergie stable aux centres de données et à l'infrastructure d'IA de xAI. Les systèmes Megapack sont des accumulateurs d'énergie à grande échelle qui soutiennent le fonctionnement continu des systèmes de calcul haute performance.

La divulgation de ces informations coïncide avec les préparatifs de l'introduction en bourse de SpaceX, évaluée à 1,77 billion de dollars, avec un objectif de levée de fonds de près de 75 milliards de dollars. Cela met en évidence l'interconnexion des flux financiers au sein de l'empire Musk.

Techniquement, le Megapack Gen 3 utilise de grandes cellules de batterie de 2,8 litres, augmentant considérablement la capacité énergétique. Le nouveau modèle offre une puissance de 5 MWh, bien supérieure aux 3,9 MWh de la version précédente Megapack 2. De plus, Tesla a simplifié l'unité thermique, réduisant les connexions de 78 %.