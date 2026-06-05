Actualités aéronautiques en Russie : Le moteur PD-8 obtient sa certification

Un événement majeur s'est produit dans l'industrie aéronautique russe : le nouveau moteur PD-8, conçu pour les avions Superjet de substitution aux importations, et l'avion de ligne Il-114-300 ont obtenu leurs certificats de type officiels. Ce groupe motopropulseur a réussi avec succès tout le programme d'essais de certification et est pleinement conforme aux normes de navigabilité. Selon Ixbt.com rapporte .

Le moteur PD-8 est un développement entièrement domestique avec une poussée de 8 tonnes en mode vol. Ce moteur est spécialement conçu pour les avions Superjet à courte portée et pourrait être utilisé à l'avenir sur d'autres types d'aéronefs, y compris le Be-200. Des bancs d'essai spéciaux, des laboratoires volants et des avions expérimentaux ont été utilisés lors des tests.

Le temps de fonctionnement total des prototypes a dépassé 6 500 heures. Les représentants de la société Rostec ont indiqué que l'obtention de ce certificat accélère considérablement le processus de certification de l'avion SJ-100, assemblé entièrement à partir de composants nationaux. La première série de moteurs PD-8 devrait être livrée d'ici la fin 2026.

De plus, les fabricants envisagent de créer une famille de moteurs avec différentes poussées basées sur le PD-8. Le développement d'une version spéciale PD-8V pour l'hélicoptère de transport lourd Mi-26 n'est pas non plus exclu à l'avenir.