Les startups les plus intéressantes veulent sevrer les utilisateurs des smartphones

·39·Technologie
Les startups les plus intéressantes veulent sevrer les utilisateurs des smartphones

Alors que la course aux investissements dans l'intelligence artificielle continue de battre des records, certains fondateurs de startups s'orientent dans une direction complètement différente. Brynn Putnam, fondatrice du projet Mirror, a levé des fonds pour Board, une startup visant à connecter les gens grâce à des jeux en direct et des expériences sociales. Techcrunch.com rapporte .

Parallèlement, les créateurs de Cyberdeck gagnent en popularité sur les réseaux sociaux avec leurs ordinateurs DIY inhabituels qui encouragent les utilisateurs à passer plus de temps dans la nature. Il ne s'agit pas seulement d'une protestation contre la technologie, mais d'une preuve du besoin croissant de communication sincère et humaine.

Les animateurs du podcast Equity, Kirsten Korosec, Anthony Ha et Sean O’Kane, ont discuté des principaux événements de la semaine, y compris la vague de « together tech ». Ils ont également analysé ce que signifie le dépôt confidentiel d'introduction en bourse d'Anthropic dans le contexte de l'allocation de 80 milliards de dollars par Alphabet pour l'IA.

Les experts ont également examiné comment tous les fonds retournent vers les géants de la technologie. Vous pouvez suivre ces analyses intéressantes sur la chaîne Equity sur YouTube, Apple Podcasts, Overcast et Spotify, ainsi que vous abonner à la page @EquityPod sur X et Threads.

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Nodirbek Razzokov
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