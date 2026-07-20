Nouvelle fonctionnalité sur Telegram : Pavel Durov annonce le format « carrousel »

Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a annoncé le lancement d'une nouvelle fonctionnalité pratique pour les utilisateurs : le « carrousel ». Grâce à cette nouveauté, les utilisateurs peuvent désormais regrouper plusieurs photos ou vidéos dans un seul message sous forme de galerie interactive et défilante. Cette fonction devrait faire passer le partage de contenu visuel sur la plateforme à un niveau supérieur. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le mécanisme de fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité est conçu pour être très simple et intuitif. Une fois que l'utilisateur a sélectionné plusieurs fichiers multimédias dans la galerie, il lui suffit d'activer l'option « Afficher sous forme de carrousel » (Show as carousel) via le menu spécial. En conséquence, les images envoyées apparaissent en séquence, sous la forme d'un bloc cohérent et complémentaire.

Nouvelles possibilités pour le contenu visuel

En publiant une vidéo de démonstration de la nouvelle fonctionnalité sur sa chaîne officielle, Pavel Durov a abordé ce changement avec humour. Selon lui, cela peut sembler être un petit pas pour la messagerie, mais c'est « un pas de géant pour transformer les photos de chatons en présentations ». Avec cette phrase, Durov a souligné que Telegram devient non seulement un outil de communication simple, mais aussi un moyen de créer du contenu professionnel et esthétique.

Selon les informations d'Ixbt.com, cette mise à jour sera particulièrement utile pour les blogueurs, les marketeurs et les utilisateurs qui publient des critiques de produits sur leurs chaînes. Auparavant, lors de l'envoi de plusieurs images, elles étaient placées sous forme d'album général, ce qui pouvait parfois perturber l'ordre visuel. Désormais, chaque image bénéficiera d'une attention particulière.

Pour les utilisateurs en Ouzbékistan, Telegram reste le principal outil de communication et d'information. Pour les entrepreneurs locaux et les chaînes commerciales, le format « carrousel » permet de présenter les catalogues de produits de manière élégante. Cela prouve que la plateforme adopte de plus en plus les fonctionnalités d'un réseau social, au-delà de sa fonction de messagerie.

Actuellement, cette fonctionnalité est déployée progressivement dans les dernières mises à jour de l'application. Il est conseillé aux utilisateurs de mettre à jour leur application Telegram vers la dernière version via l'App Store ou Google Play pour profiter de cette nouvelle opportunité. À l'avenir, il est prévu d'améliorer encore ce format et d'ajouter des éléments interactifs supplémentaires.