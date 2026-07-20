Le gouvernement taïwanais contraint TSMC à devenir autonome en énergie

TSMC, le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde, consomme environ 9 % de l'électricité totale de l'île de Taïwan. Par conséquent, le gouvernement local prépare un nouveau projet de loi obligeant les grandes entreprises industrielles à créer leurs propres sources d'énergie. Cette mesure devrait réduire la charge sur le réseau électrique global de l'île et assurer la stabilité de la production stratégique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, l'administration taïwanaise prévoit d'apporter des modifications à la loi sur la gestion de l'énergie (Energy Management Act). Selon les nouvelles règles, les grands sites industriels ayant une capacité de consommation supérieure à 5 MW doivent disposer de leurs propres capacités de production et de systèmes de stockage d'énergie. Plus important encore, au moins 10 % de leur consommation totale doit provenir de sources d'énergie renouvelables.

Crise énergétique et sécurité des semi-conducteurs

TSMC consomme actuellement en moyenne 25,55 milliards de kWh d'électricité par an. Avec la demande croissante pour les puces d'intelligence artificielle (AI), les centres de données et l'électronique moderne, ce chiffre continue d'augmenter. Un approvisionnement énergétique stable est vital pour l'industrie des semi-conducteurs, car les usines modernes fonctionnent en continu, 24/7.

La particularité du processus technologique est que même de courtes coupures de courant peuvent rendre inutilisables des milliers de puces sur les lignes de production, entraînant des pertes de plusieurs millions de dollars pour l'entreprise. Les pannes d'électricité majeures survenues précédemment à Taïwan ont montré à quel point les systèmes de production de haute précision sont dépendants et vulnérables aux réseaux externes.

TSMC a déjà signé plusieurs contrats pour des projets d'énergie éolienne en mer et a entamé une transition vers l'énergie verte. Cependant, les exigences de la nouvelle loi nécessiteront de la part de l'entreprise des investissements massifs pour construire des unités de production supplémentaires et de grandes stations de batteries sur ses sites.

Capacités de production et perspectives d'avenir

Actuellement, TSMC possède six grandes usines de 300 mm à Taïwan, plusieurs usines plus petites, ainsi que d'immenses complexes d'emballage et de test de puces. Assurer l'autonomie énergétique de cette infrastructure est crucial non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour le marché technologique mondial, car Apple, NVIDIA et d'autres géants dépendent des produits de ces usines.

Selon les estimations du gouvernement, le passage à l'autosuffisance des grands consommateurs renforcera la stabilité du système énergétique national et protégera les piliers de l'économie lors d'accidents imprévus. À l'ère de la révolution de l'intelligence artificielle (AI), les ressources énergétiques deviennent le facteur clé du développement de l'industrie des semi-conducteurs.