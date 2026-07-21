Nouveau système de paiement pour les agents d'intelligence artificielle : la startup Natural lève 30 millions de dollars

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Nouveau système de paiement pour les agents d'intelligence artificielle : la startup Natural lève 30 millions de dollars

Avec le développement des technologies d'intelligence artificielle (AI), les agents numériques ont commencé à accomplir de manière autonome des tâches complexes telles que la recherche de transporteurs, la comparaison de prix et la planification logistique. Cependant, lorsqu'il s'agit de paiements, ces systèmes nécessitent encore une intervention humaine. La startup Natural a levé 30 millions de dollars pour résoudre précisément ce problème : créer une infrastructure de paiement autonome pour les agents d'intelligence artificielle. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le système financier actuel, y compris les cartes de crédit et les virements bancaires (ACH), est principalement conçu pour des transactions effectuées par des humains. Cette infrastructure est trop lente et inadaptée pour les agents AI opérant de manière autonome. Le projet Natural vise à repenser le système financier à partir de zéro, en rivalisant avec des géants comme Stripe.

Une nouvelle couche financière pour les agents

La startup Natural a été fondée en 2025 par Kahlil Lalji, Eric Wang et Walt Leung. Lalji est un entrepreneur expérimenté qui a précédemment vendu avec succès Ivella, une startup de services bancaires pour les couples. Selon lui, la vitesse de développement des agents d'intelligence artificielle a largement dépassé l'architecture financière actuelle, et combler ce fossé est l'une des tâches les plus importantes du secteur technologique aujourd'hui.

Selon les informations de TechCrunch, Natural se présente comme une "couche de coordination pour les agents". Ce système permet aux agents AI de stocker des fonds, d'effectuer des virements et de régler des transactions de manière autonome avec d'autres agents ou des humains. En intégrant l'infrastructure de Natural, les entreprises peuvent offrir une liberté financière à leurs assistants numériques.

Le tour d'investissement a été mené par Kirsten Green, directrice du fonds de capital-risque Forerunner. Après cette étape, le financement total de la startup a atteint 40 millions de dollars. Green souligne que Natural ne se contente pas d'effectuer des paiements, mais ambitionne de gérer les transactions litigieuses et d'adapter toute l'infrastructure de paiement à l'ère de l'intelligence artificielle.

Concurrence et perspectives d'avenir

Bien que des systèmes de paiement mondiaux comme Stripe dominent le marché, leur objectif principal reste le commerce entre humains. Natural souhaite se distinguer par sa spécialisation pointue et sa flexibilité pour les systèmes autonomes. Cela pourrait également revêtir une importance majeure à l'avenir pour des pays en transition numérique rapide, car les agents AI localisés auront la capacité de commercer de manière indépendante sur les marchés internationaux.

Dans le cadre du projet, les axes principaux suivants seront développés :

  • Transactions directes entre agents AI ;
  • Autorisation des paiements sans intervention humaine ;
  • Rapports financiers automatisés et protocoles de sécurité ;
  • Système intelligent de gestion des paiements litigieux et des remboursements.
En conclusion, la startup Natural pose les bases d'une nouvelle ère où l'intelligence artificielle ne sera pas seulement un conseiller, mais un acteur économique à part entière. Ce nouveau capital de 30 millions de dollars permettra à l'entreprise d'élargir son équipe et de perfectionner sa base technologique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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