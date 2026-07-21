Les responsables de l'intelligence artificielle de l'administration Donald Trump démissionnent les uns après les autres

Chris Fall, directeur du Centre pour les normes et l'innovation en intelligence artificielle (CAISI), responsable de la régulation et de la normalisation des technologies d'IA au sein de l'administration du nouveau président américain Donald Trump, a quitté ses fonctions. Cette démission survient à un moment où le roulement du personnel dans ce secteur stratégique s'accélère. Fall n'avait occupé ce poste que pendant trois mois. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Bien que les raisons du départ de Chris Fall n'aient pas encore été officiellement annoncées, il ne s'agit pas de la première perte au sein de la direction du CAISI. Son prédécesseur, Collin Burns, n'avait travaillé qu'une semaine avant d'être écarté en avril. Selon certaines informations, le fait que Burns ait travaillé auparavant chez Anthropic et les tensions entre l'administration Trump et cette entreprise seraient à l'origine de son départ. Avant lui, David Sacks, responsable de l'IA et des cryptomonnaies à la Maison Blanche, avait quitté son poste en mars.

Le rôle du CAISI et les conflits internes

Le CAISI opère sous l'égide du National Institute of Standards and Technology (NIST) et se consacre au développement de normes techniques et de méthodes de test pour les modèles d'IA, ainsi qu'à l'évaluation des risques de cybersécurité. Cependant, on observe récemment une baisse de l'influence de ce centre. Notamment, dans le nouveau programme de cybersécurité baptisé "Gold Eagle" signé par la Maison Blanche, le CAISI n'a pas été inclus dans la liste des principaux exécutants.

Parallèlement, le conflit sur le contrôle des exportations entre le département du Commerce des États-Unis et Anthropic concernant les modèles Mythos et Fable a également compliqué la situation dans le secteur. Bien que le ministère ait par la suite levé l'interdiction, cet événement a soulevé de nombreuses questions sur le contrôle étatique de l'IA. Demis Hassabis, directeur de Google DeepMind, appelle à la création d'un organisme indépendant géré par l'industrie elle-même pour réguler le secteur.

Concurrence technologique avec la Chine et risques futurs

La démission de Chris Fall coïncide avec l'annonce de la nouvelle version du modèle Kimi, développé par le laboratoire chinois Moonshot. Ce modèle a démontré qu'il pouvait rivaliser avec les développements occidentaux de pointe. L'administration Trump envisage actuellement d'interdire les modèles open-weight chinois. À cet égard, des experts comme David Sacks soulignent que de telles restrictions ne devraient pas devenir une stratégie de protectionnisme visant à protéger les laboratoires nationaux des États-Unis.

À l'heure actuelle, les informations sur les activités du CAISI et sur la manière dont il évalue les grands modèles de langage (LLM) sont insuffisantes. Malgré les demandes répétées de TechCrunch, le département du Commerce des États-Unis et le NIST restent silencieux à ce sujet. L'impact de cette instabilité du personnel dans le domaine de l'IA sur la position des États-Unis dans la course technologique mondiale reste pour l'instant inconnu.