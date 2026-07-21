L'Union européenne inflige une amende de 550 millions d'euros à la plateforme AliExpress

La Commission européenne a infligé une amende de 550 millions d'euros (environ 630 millions de dollars) à la grande plateforme commerciale chinoise AliExpress. Cette mesure est entrée dans l'histoire comme la plus grande sanction financière imposée dans le cadre de la loi sur les services numériques (Digital Services Act — DSA) de l'Union européenne. Cette décision a été prise en raison des graves lacunes de la plateforme en matière de sécurité et de protection des droits des consommateurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, les régulateurs européens accusent la plateforme AliExpress de ne pas avoir établi un contrôle suffisant sur la vente de produits illégaux, dangereux et contrefaits. Les enquêtes ont révélé que la plateforme n'avait pas pleinement évalué les risques liés à la diffusion de produits interdits et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour les supprimer du système. Cela a menacé la sécurité de millions de consommateurs sur le marché européen.

Produits dangereux et failles dans le système de contrôle

Au cours de l'enquête menée par la Commission européenne, il a été constaté que des vêtements contrefaits, des jouets dangereux pour les enfants et des cosmétiques à la composition douteuse restaient en vente pendant des semaines sur la plateforme AliExpress. Même après réception des plaintes des utilisateurs, ces produits n'ont pas été immédiatement retirés. Pire encore, les systèmes de recommandation et de publicité de la plateforme ont continué à présenter ces produits illégaux aux acheteurs.

Le régulateur a également attiré l'attention sur les problèmes liés au système de vérification des vendeurs. Il s'est avéré qu'AliExpress n'avait pas alloué un nombre suffisant de personnel pour modérer les annonces suspectes. Le système d'autorisation des marques présentait des failles facilement contournables. Certains vendeurs ont délibérément modifié les catégories de leurs produits pour éviter des contrôles stricts.

Législation DSA et mesures futures

AliExpress est devenue la troisième grande plateforme à être condamnée à une amende dans l'Union européenne en vertu de la loi DSA. Auparavant, le réseau social X avait payé une amende de 120 millions d'euros, et la place de marché Temu, 200 millions d'euros. Henna Virkkunen, commissaire aux technologies, a souligné que le nombre d'utilisateurs d'AliExpress en Europe a atteint 193 millions l'année dernière, ce qui signifie qu'il s'agit de l'une des plus grandes places de marché de la région.

Désormais, l'entreprise doit présenter un plan pour remédier aux problèmes identifiés avant le 20 octobre. Si les mesures prises ne satisfont pas la Commission européenne, le régulateur pourrait imposer des amendes périodiques supplémentaires. Pour information, selon la législation DSA, la peine maximale pour des violations graves peut atteindre 6 % du chiffre d'affaires mondial annuel de l'entreprise.

Cette situation constitue également un signal important pour les utilisateurs en Ouzbékistan. Lors de la commande de produits via AliExpress, il est recommandé de prêter attention à la certification du produit et à la note du vendeur, car le système de contrôle des plateformes mondiales ne fonctionne pas toujours aussi parfaitement que prévu.