Аргентина яна финалда: Лионель Месси ва унинг жамоадошлари Англияни мағлуб этди

·29·Спорт
Аргентина яна финалда: Лионель Месси ва унинг жамоадошлари Англияни мағлуб этди

Аргентина терма жамоаси жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш йўлида навбатдаги улкан қадамни ташлади. Атланта шаҳрида бўлиб ўтган ярим финал баҳсида Лионель Скалони шогирдлари Англияга қарши муросасиз кураш олиб бориб, иродали ғалабани қўлга киритди. Ушбу муваффақият Албиселесте вакилларини кетма-кет иккинчи бор Жаҳон чемпионати финалига олиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйиннинг дастлабки бир соати давомида майдонда эҳтиёткорлик устунлик қилди. Ҳар сафар Лионель Месси тўпга яқинлашганда, стадиондаги мухлислар ҳаяжонини яшира олмади. Бироқ, 55-дақиқада Англия ҳисобни очишга муваффақ бўлгач, амалдаги чемпионлар учун вазият мураккаблашди. Кўпчилик Аргентинанинг имкониятларини шубҳа остига қўя бошлаган бир пайтда, жамоа ўз характерини кўрсата олди.

Месси ассистентлик қилди, ёшлар якунлади

Учрашувнинг сўнгги дақиқаларигача Англия ярим ҳимояси аргентиналик юлдузларни жиловлаб туришга эришди. Аммо 85-дақиқада Энзо Фернандез узоқ масофадан йўллаган зарбаси билан Жордан Пиккфорд дарвозасини ишғол қилиб, мувозанатни тиклади. Бу гол стадиондаги муҳитни бутунлай ўзгартириб юборди ва аргентиналикларга қўшимча куч бағишлади.

Ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтнинг иккинчи дақиқасида эса ҳал қилувчи зарба берилди. Лионель Месси томонидан етказиб берилган аниқ узатмани Лаутаро Мартинез боши билан дарвозага йўллади. Goal.com нашрининг ёзишича, гарчи Месси бу ўйинда ўзи гол урмаган бўлса-да, иккала голли вазиятда ҳам асосий ижодкор бўлиб хизмат қилди ва жамоасини қийин вазиятдан олиб чиқди.

Англия терма жамоаси ўйин давомида ўзининг жисмоний тайёргарлиги ва мотивацияси билан ажралиб турди. Улар Аргентинани мағлубият ёқасига олиб келишди, бироқ тажриба ва совуққонлик барибир амалдаги чемпионлар томонида бўлди. Ҳимоячи ва дарвозабон Эмилиано Мартинез ҳам бир неча вазиятларда ишончли ўйин намойиш этиб, рақибнинг хавфли ҳужумларини бартараф этди.

Шундай қилиб, Аргентина яна бир бор дунёнинг энг кучли жамоаси эканлигини исботлаш учун финалга йўл олди. Улар ўз унвонларини сақлаб қолиш учун сўнгги қадамни ташлашлари керак. Лионель Месси бошчилигидаги жамоа учун бу нафақат ғалаба, балки бутун мамлакат учун тарихий лаҳзага айланиши мумкин.

АргентинаЛионель МессиЖаҳон ЧемпионатиАнглияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

PSJ ўз иқтидорини 50 миллион еврога баҳолади: Англия грандлари навбатда турибдиPSJ ўз иқтидорини 50 миллион еврога баҳолади: Англия грандлари навбатда турибдиБугун, 02:39Аргентина Англияни мағлуб этиб, финалга чиқдиАргентина Англияни мағлуб этиб, финалга чиқдиБугун, 02:05Ямал ўйинда бўлган пайтда уйига ўғирликка уриниш содир этилдиЯмал ўйинда бўлган пайтда уйига ўғирликка уриниш содир этилдиБугун, 01:55Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Джо Ҳарт ёш юлдузни ҳимоя қилдиЖуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Джо Ҳарт ёш юлдузни ҳимоя қилдиБугун, 01:12Рома ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Эндрик ва Алежандро Гарначо нишондаРома ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Эндрик ва Алежандро Гарначо нишондаБугун, 00:54Барселона ва Роналд Коэман ўртасида низо: Френки де Йонг оғир жароҳат билан қайтдиБарселона ва Роналд Коэман ўртасида низо: Френки де Йонг оғир жароҳат билан қайтдиБугун, 00:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди