Аргентина яна финалда: Лионель Месси ва унинг жамоадошлари Англияни мағлуб этди
Аргентина терма жамоаси жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш йўлида навбатдаги улкан қадамни ташлади. Атланта шаҳрида бўлиб ўтган ярим финал баҳсида Лионель Скалони шогирдлари Англияга қарши муросасиз кураш олиб бориб, иродали ғалабани қўлга киритди. Ушбу муваффақият Албиселесте вакилларини кетма-кет иккинчи бор Жаҳон чемпионати финалига олиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйиннинг дастлабки бир соати давомида майдонда эҳтиёткорлик устунлик қилди. Ҳар сафар Лионель Месси тўпга яқинлашганда, стадиондаги мухлислар ҳаяжонини яшира олмади. Бироқ, 55-дақиқада Англия ҳисобни очишга муваффақ бўлгач, амалдаги чемпионлар учун вазият мураккаблашди. Кўпчилик Аргентинанинг имкониятларини шубҳа остига қўя бошлаган бир пайтда, жамоа ўз характерини кўрсата олди.
Месси ассистентлик қилди, ёшлар якунладиУчрашувнинг сўнгги дақиқаларигача Англия ярим ҳимояси аргентиналик юлдузларни жиловлаб туришга эришди. Аммо 85-дақиқада Энзо Фернандез узоқ масофадан йўллаган зарбаси билан Жордан Пиккфорд дарвозасини ишғол қилиб, мувозанатни тиклади. Бу гол стадиондаги муҳитни бутунлай ўзгартириб юборди ва аргентиналикларга қўшимча куч бағишлади.
Ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтнинг иккинчи дақиқасида эса ҳал қилувчи зарба берилди. Лионель Месси томонидан етказиб берилган аниқ узатмани Лаутаро Мартинез боши билан дарвозага йўллади. Goal.com нашрининг ёзишича, гарчи Месси бу ўйинда ўзи гол урмаган бўлса-да, иккала голли вазиятда ҳам асосий ижодкор бўлиб хизмат қилди ва жамоасини қийин вазиятдан олиб чиқди.
Англия терма жамоаси ўйин давомида ўзининг жисмоний тайёргарлиги ва мотивацияси билан ажралиб турди. Улар Аргентинани мағлубият ёқасига олиб келишди, бироқ тажриба ва совуққонлик барибир амалдаги чемпионлар томонида бўлди. Ҳимоячи ва дарвозабон Эмилиано Мартинез ҳам бир неча вазиятларда ишончли ўйин намойиш этиб, рақибнинг хавфли ҳужумларини бартараф этди.
Шундай қилиб, Аргентина яна бир бор дунёнинг энг кучли жамоаси эканлигини исботлаш учун финалга йўл олди. Улар ўз унвонларини сақлаб қолиш учун сўнгги қадамни ташлашлари керак. Лионель Месси бошчилигидаги жамоа учун бу нафақат ғалаба, балки бутун мамлакат учун тарихий лаҳзага айланиши мумкин.
…