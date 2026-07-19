Екі апалы-сіңлі жалға алған үйдегі суреттен өздерін көріп қалды
АҚШ-тың Юта штатында тұратын екі апалы-сіңлі — Либби Биррелл мен Обри Биррелл әлеуметтік желілерде күтпеген оқиғаның арқасында танымал болды. Олар Airbnb арқылы жалға алған үйдің қабырғасында ілулі тұрған суреттен өз отбасы мүшелерін көріп қалды. Алғашында бұл жағдай оларды қатты таңғалдырғанымен, кейін оның артындағы құпия да белгілі болды.
Fox News Digital-ға берген сұхбатында апалы-сіңлілер бұл оқиғаны алғаш көргенде қатты қорқып кеткенін мойындады. Олар шілде айының басында атасының 80 жасқа толған күнін атап өту үшін шамамен 30 туысымен бірге Калифорниядағы Сан-Диего қаласының маңындағы Оушенсайдта орналасқан жалға алынған үйге келген.
Қабырғадағы жақтауға салынған жағажай суретін көрген бойда олар ондағы адамдардың өз отбасы екенін байқады.
«Суретті көре сала бәрін шақырдық. Барлығы қатты таңғалды. Достарыма бейнеқоңырау шалдым, өйткені олар да отбасымызды жақсы таниды. Олар да сене алмады», — деді Обри Биррелл.
Оның айтуынша, алғашқы түні осы жағдайға байланысты өздерін әжептәуір жайсыз сезінген.
«Шынымды айтсам, біраз қорқып кеттік. “Олар біздің келетінімізді алдын ала білген жоқ па?” деген ой да келді. Бұл өте оғаш әрі жұмбақ көрінді», — дейді ол.
Кейін отбасы мүшелері үй иесінен сурет туралы сұраған. Белгілі болғандай, үйдің интерьерін безендірген фотограф Сан-Диего жағажайларында дронмен түсірілген көріністерді өнер туындысы ретінде үлкейтіп, демалыс үйлеріне орналастырып жүрген екен.
Таралған суретке Обригийн әкесі де мұқият қарап: «Бұл маған ұқсайды», — дейді. Алғашында қыздар оның сөзіне сенбейді. Алайда кейін суретте шынымен де әкесі, Либби және ағасы Брейдидің шамамен он жыл бұрынғы бейнесі бар екенін түсінеді.
«Бізде сол шомылу киімдері әлі де бар. Бұл суретте шынымен біз бейнеленгенбіз», — дейді Либби.
Апалы-сіңлілердің пікірінше, бұл сурет шамамен он жыл бұрын Мишн-Бич немесе Империал-Бич жағажайында түсірілген. Ол кезде олар ағаларының футбол жарысына байланысты отбасылық сапарда болған.
Алайда оқиғаның барлық құпиясы толық ашылған жоқ. Таралған суреттің астына кейбір қолданушылар дәл осы жағажай суретін басқа Airbnb үйлерінен, тіпті Флоридадағы кейбір үйлерден де көргенін жазған. Бұл мәліметтер расталмағанымен, көпшіліктің қызығушылығын оятты.
Әлеуметтік желілердегі талқылаулар да әртүрлі өрбіді. Кейбіреулер бұл оқиғаны қорқынышты фильмнің басталуына ұқсатса, басқалары өздерінің де осындай жағдайларға тап болғанын айтты. Біреулер дүкендегі фото жақтаудан, тағы біреулер басқа штаттағы жарнамалық буклеттен өзін көріп қалғанын жазған.
Оқиғадан кейін үй иесі тіпті осы жағажай суретінің көшірмесін отбасына сыйлауды ұсынған. Ал бүгінде Биррелл апалы-сіңлілері бұл күтпеген жағдайды қорқынышты емес, қызықты әрі ұмытылмас естелік ретінде еске алатынын айтып жүр.
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