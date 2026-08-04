Қозоғистонда биринчи Амур йўлбарси табиатга қўйиб юборилди

·54·Дунё
Қозоғистонда биринчи Амур йўлбарси табиатга қўйиб юборилди
Қисқача

Қозоғистонда Амур йўлбарслари популяциясини қайта тиклаш лойиҳаси доирасида Умит номли вояга етган урғочи йўлбарс ёввойи табиатга қўйиб юборилди. Унинг ҳаракатларини кузатиш учун махсус ГПС бўйинбоғи тақилган, жойлашуви ва мослашуви ГПС ҳамда сунъий йўлдош тизимлари орқали назорат қилинади. Маълумотларга кўра, Россия 2026 йил май ойида Қозоғистонга тўртта Амур йўлбарсини топширган.

Қозоғистонда Амур йўлбарслари популяциясини қайта тиклашга қаратилган лойиҳа доирасида илк йўлбарс ёввойи табиатга қўйиб юборилди. Умит номи берилган вояга етган урғочи йўлбарсга ҳаракатларини кузатиб бориш учун махсус GPS бўйинбоғи тақилган.

Маълумотларга кўра, Россия 2026 йил май ойида Қозоғистонга тўртта Амур йўлбарсини топширган. Уларнинг табиатга қайтарилиши мамлакат ҳудудида илгари яшаган Турон йўлбарсининг экологик ўрнини тиклаш ва йиртқичлар популяциясини қайта шакллантириш лойиҳасининг муҳим босқичларидан бири ҳисобланади.

Мутахассислар йўлбарсларнинг янги муҳитга қандай мослашаётганини доимий равишда кузатиб боради. Уларнинг жойлашуви ва ҳаракатлари GPS ҳамда сунъий йўлдош тизимлари орқали назорат қилинади.

Лойиҳа муваффақиятли амалга оширилса, келгусида Қозоғистон ҳудудида Амур йўлбарсларининг барқарор популяциясини шакллантириш ва табиий экотизимдаги йиртқичлар ролини тиклаш кўзда тутилмоқда.

ҚозоғистонРоссияУмит
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқландиҚирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқландиБугун, 18:00Гусейн Гасанов устидан суд ҳукми ўқилдиГусейн Гасанов устидан суд ҳукми ўқилдиБугун, 17:47Криштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўпКриштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўпБугун, 17:46Улкан “грил чархпалаги” видеоси ресторан ёпилишига сабаб бўлдиУлкан “грил чархпалаги” видеоси ресторан ёпилишига сабаб бўлдиБугун, 16:31Чорва талаши қонли тўқнашувга айланди: трактор одамлар устига ҳайдалдиЧорва талаши қонли тўқнашувга айланди: трактор одамлар устига ҳайдалдиБугун, 16:28NASA Марс суратида сирли «юраётган одам»ни тасвирга олдими?NASA Марс суратида сирли «юраётган одам»ни тасвирга олдими?Бугун, 16:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди