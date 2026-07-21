«Әлемдегі ең әдемі көздер» сыры: Айшвария Райдың көз түсі неге өзгеріп тұрады?
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
«Әлем аруы — 1994» жеңімпазы Айшвария Рай әлемге кино саласындағы қызметімен қатар табиғи көз түсімен де танымал. Актрисаның көздері жарыққа қарай әртүрлі көрінеді: кейде көк реңк басым болса, басқа жағдайда жасыл түс анық байқалады.
Айшвария Райдың көз түсі табиғи, ол көк және жасыл түстердің араласуынан тұрады. Актриса кейде рөл немесе фотосессия үшін линза тағуы мүмкін. Соған қарамастан, оның танымал бейнесіндегі табиғи жасыл-көк көздері басты ерекшеліктерінің бірі болып қала береді.
Бірқатар беделді басылым Айшвария Райды ең әдемі көзді адамдар тізіміне енгізген. Оның ерекше көз түсі отбасы мүшелерінде де байқалатыны айтылады. Бұл ерекшеліктің генетикалық жолмен берілгенін көрсетеді.
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers
…