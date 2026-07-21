«Аптап ыстықта дүниеге келген» Паризоданың қызы Саъдия 11 жасын Вьетнамда атап өтті!
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20 шілдеде дүниеге келген биші Паризоданың екінші қызы Саъдия 11 жасқа толды. Отбасы бұл күнді Вьетнамда ашық аспан астында ұйымдастырылған отбасылық ортада атап өтті. Мерекеден түсірілген кадрлар әлеуметтік желілерде де жарияланды.
Қызын құттықтай отырып, Паризода Саъдия есімінің қойылуы туралы айтты. Бишінің айтуынша, бұл есім бала үйге қуаныш, күлкі және көтеріңкі көңіл-күй әкелсін деген ниетпен қойылған.
Паризода құттықтауында қызының 11 жасқа толғанын атап, оны дүниеге әкелген күнін де еске алды. «11 жыл бұрын аптап ыстықта осы қызды дүниеге әкелген едім», – деп жазды ол.
Қазір Паризода отбасы мүшелерімен бірге Вьетнамда демалып жүр. Биші саяхат кезіндегі күнделікті сәттерді парақшасы арқылы оқырмандарына көрсетіп келеді.
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