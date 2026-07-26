Лиса ФИФА-2026 кезінде ең көп табыс тапқан жұлдыздар қатарына қосылды
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BLACKPINK тобының мүшесі Лиса 2026 жылғы FIFA әлем чемпионаты кезінде ең көп табыс тапқан танымал тұлғалар қатарына енді.
Мәліметтерге сәйкес, әнші жарыс аясындағы сахналық қойылымдары, сондай-ақ беделді халықаралық брендтермен жарнама және серіктестік жобалары арқылы шамамен 12 миллион АҚШ доллары көлемінде табыс тапқан.
Бұл көрсеткіш Лисаның тек K-pop әлемінде ғана емес, сән, жарнама және жаһандық ойын-сауық индустриясы өкілдері арасында да сұранысы жоғары жұлдыздардың біріне айналғанын тағы бір мәрте растайды.
Соңғы жылдары халықаралық жобаларға белсенді қатысып жүрген BLACKPINK мүшесі танымалдылығын одан әрі нығайтып, әлемдегі ең беделді әрі сұранысы жоғары өнерпаздар қатарындағы орнын сақтап келеді.
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