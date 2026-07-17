Лионель Месси ва Аргентина иродаси: Амалдаги чемпионлар жаҳон кубоги финалига йўл олди
Аргентина терма жамоаси футбол бўйича жаҳон чемпионатининг ярим финалида Англияга қарши кечган қийин баҳсда ғалаба қозониб, кетма-кет иккинчи марта бош соврин учун курашиш ҳуқуқини қўлга киритди. Лионель Месси бошчилигидаги жамоа ўйин давомида ҳисобда ортда бораётганига қарамай, ўзининг сарсилмас иродаси ва ғалабага бўлган ишончи туфайли вазиятни ўз фойдасига ўзгартира олди. Энди финалда уларни Испания терма жамоасига қарши жиддий синов кутмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг энг ёрқин лаҳзаларидан бири Лионель Месси ва инглизлар ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем ўртасидаги оғзаки тўқнашув бўлди. Аргентина мағлубиятга учраётган паллада юзага келган ушбу вазиятда Мессининг кўрсатган қатъияти ва рақибига нисбатан муносабати ижтимоий тармоқларда ҳақиқий трендга айланди. ESPN нашри хабар беришича, айнан шу лаҳзадан сўнг "Албиселесте" ўз ўйинини бутунлай ўзгартириб, ҳужумкорликни оширди.
Ғалаба сари етаклаган ишончГарчи кўпчилик Беллингэм билан бўлган воқеани ўйиннинг бурилиш нуқтаси деб ҳисобласа-да, Аргентина терма жамоаси учун бу шунчаки навбатдаги туртки бўлди. Жамоа бутун турнир давомида ҳар қандай қийинчиликка тайёр эканини исботлаб келмоқда. Атланта шаҳри кўчаларини тўлдирган минглаб мухлислар ҳам айнан шу ишонч билан ўз севимли жамоаларини қўллаб-қувватладилар. Аргентиналик ишқибозлар сони инглизларникидан икки баравар кўп бўлгани стадиондаги муҳитни бутунлай ўзгартириб юборди.
Лионель Месси фаолиятининг аввалги йилларида фақат унинг иқтидори жамоа муваффақияти учун етарли эмаслиги бир неча бор аён бўлган эди. Бироқ ҳозирги Аргентина — бу фақат биргина юлдузга таянадиган жамоа эмас, балки унинг атрофида бирлашган ҳақиқий "армия"дир. Жамоанинг ҳар бир аъзоси майдонда борини бериб ҳаракат қилиши Мессига ўзининг энг яхши сифатларини намойиш этиш имконини бермоқда.
Испанияга қарши бўлажак финал баҳси Англия билан ўйиндан тубдан фарқ қилади. Испанлар техник ва тактик жиҳатдан анча кучлироқ бўлса-да, Аргентина лагерида хотиржамлик ва ўз кучига ишонч ҳукмрон. Улар учун бу шунчаки финал эмас, балки тарихий натижани қайд этиш — кетма-кет икки бор жаҳон тожини кийиш имкониятидир.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Лионель Мессининг сўнгги йиллардаги етакчилик қобилияти ва жамоавий руҳнинг уйғунлиги Аргентинани дунёнинг энг енгилмас жамоаларидан бирига айлантирди. Якшанба куни бўлиб ўтадиган финал баҳси ушбу авлоднинг жаҳон футболидаги ҳукмронлигини яна бир бор тасдиқлаши ёки янги чемпионни кашф этиши мумкин.
…