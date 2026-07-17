Лионель Месси ва Аргентина иродаси: Амалдаги чемпионлар жаҳон кубоги финалига йўл олди

·27·Спорт
Лионель Месси ва Аргентина иродаси: Амалдаги чемпионлар жаҳон кубоги финалига йўл олди

Аргентина терма жамоаси футбол бўйича жаҳон чемпионатининг ярим финалида Англияга қарши кечган қийин баҳсда ғалаба қозониб, кетма-кет иккинчи марта бош соврин учун курашиш ҳуқуқини қўлга киритди. Лионель Месси бошчилигидаги жамоа ўйин давомида ҳисобда ортда бораётганига қарамай, ўзининг сарсилмас иродаси ва ғалабага бўлган ишончи туфайли вазиятни ўз фойдасига ўзгартира олди. Энди финалда уларни Испания терма жамоасига қарши жиддий синов кутмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг энг ёрқин лаҳзаларидан бири Лионель Месси ва инглизлар ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем ўртасидаги оғзаки тўқнашув бўлди. Аргентина мағлубиятга учраётган паллада юзага келган ушбу вазиятда Мессининг кўрсатган қатъияти ва рақибига нисбатан муносабати ижтимоий тармоқларда ҳақиқий трендга айланди. ESPN нашри хабар беришича, айнан шу лаҳзадан сўнг "Албиселесте" ўз ўйинини бутунлай ўзгартириб, ҳужумкорликни оширди.

Ғалаба сари етаклаган ишонч

Гарчи кўпчилик Беллингэм билан бўлган воқеани ўйиннинг бурилиш нуқтаси деб ҳисобласа-да, Аргентина терма жамоаси учун бу шунчаки навбатдаги туртки бўлди. Жамоа бутун турнир давомида ҳар қандай қийинчиликка тайёр эканини исботлаб келмоқда. Атланта шаҳри кўчаларини тўлдирган минглаб мухлислар ҳам айнан шу ишонч билан ўз севимли жамоаларини қўллаб-қувватладилар. Аргентиналик ишқибозлар сони инглизларникидан икки баравар кўп бўлгани стадиондаги муҳитни бутунлай ўзгартириб юборди.

Лионель Месси фаолиятининг аввалги йилларида фақат унинг иқтидори жамоа муваффақияти учун етарли эмаслиги бир неча бор аён бўлган эди. Бироқ ҳозирги Аргентина — бу фақат биргина юлдузга таянадиган жамоа эмас, балки унинг атрофида бирлашган ҳақиқий "армия"дир. Жамоанинг ҳар бир аъзоси майдонда борини бериб ҳаракат қилиши Мессига ўзининг энг яхши сифатларини намойиш этиш имконини бермоқда.

Испанияга қарши бўлажак финал баҳси Англия билан ўйиндан тубдан фарқ қилади. Испанлар техник ва тактик жиҳатдан анча кучлироқ бўлса-да, Аргентина лагерида хотиржамлик ва ўз кучига ишонч ҳукмрон. Улар учун бу шунчаки финал эмас, балки тарихий натижани қайд этиш — кетма-кет икки бор жаҳон тожини кийиш имкониятидир.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Лионель Мессининг сўнгги йиллардаги етакчилик қобилияти ва жамоавий руҳнинг уйғунлиги Аргентинани дунёнинг энг енгилмас жамоаларидан бирига айлантирди. Якшанба куни бўлиб ўтадиган финал баҳси ушбу авлоднинг жаҳон футболидаги ҳукмронлигини яна бир бор тасдиқлаши ёки янги чемпионни кашф этиши мумкин.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиФутболИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

19 йиллик сирли тасодиф: Месси ва Ямал финалда тўқнашади19 йиллик сирли тасодиф: Месси ва Ямал финалда тўқнашадиБугун, 19:01Нидерландиялик иқтидорли ҳимоячи Пау Кубарси билан бирга ўйнашни орзу қилмоқдаНидерландиялик иқтидорли ҳимоячи Пау Кубарси билан бирга ўйнашни орзу қилмоқдаБугун, 18:56Лапорта финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида гапирдиЛапорта финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида гапирдиБугун, 17:52Хосеп Гвардиола футболдан нега узоқлашганини очиқ айтди...Хосеп Гвардиола футболдан нега узоқлашганини очиқ айтди...Бугун, 17:50«ПСЖ» Брэдли Барколя учун кутилмаган нарх белгилади...«ПСЖ» Брэдли Барколя учун кутилмаган нарх белгилади...Бугун, 17:47Возиня финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида кутилмаган гап айтдиВозиня финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида кутилмаган гап айтдиБугун, 17:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди