Том Брадй ва Лионель Месси учрашуви: Ламине Ямал билан боғлиқ машҳур сурат муҳокама қилинди

·42·Спорт
Том Брадй ва Лионель Месси учрашуви: Ламине Ямал билан боғлиқ машҳур сурат муҳокама қилинди

Дунё спортининг икки афсонаси — Америка футболи юлдузи Том Брадй ва футбол қироли Лионель Месси Нью-Йоркда учрашиб, бўлажак Жаҳон чемпионати финали олдидан қизиқарли суҳбат қуришди. Суҳбат марказида сўнгги вақтларда ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлган Лионель Мессининг чақалоқ Ламине Ямални чўмилтираётган сурати бўлди. Том Брадй ушбу тасвирни "башоратли" деб атади, чунки орадан йиллар ўтиб, ўша чақалоқ эндиликда Месси билан чемпионлик учун курашадиган даражага етди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу машҳур сурат 2007-йилда, Ламине Ямал эндигина бир неча ойлик бўлганида, Месси эса Барселона сафида ўз юлдузини порлатаётган кезларида олинган. Бугун эса 19 ёшли Ямал Испания терма жамоасининг етакчиларидан бири сифатида Лионель Месси бошчилигидаги Аргентинага қарши майдонга тушишга тайёрланмоқда. Бу воқеа футбол оламидаги авлодлар алмашинуви ва тақдирнинг ўзига хос ҳазилини кўрсатиб берди.

Месси ёш иқтидор ҳақида

Лионель Месси ўзидан бир неча ўн ёш кичик бўлган рақиби ҳақида илиқ фикрлар билдирди. "У 19 ёшида аллақачон жаҳон футболининг етакчи ўйинчиларидан бирига айланиб улгурди. Унинг олдида бутун фаолияти турибди ва тарихий натижаларга эришиш учун ажойиб имкониятга эга. Мен унга доим энг яхши тилакларни тилайман", — деди Месси FIFA ва Фанатикс томонидан ташкил этилган тадбирда.

Шу билан бирга, Аргентина сардори финалда Испанияга осонликча ғалабани бериб қўймаслигини ҳам таъкидлади. Мессининг сўзларига кўра, Аргентина терма жамоаси Ламине Ямални тўхтатиш учун барча чораларни кўради, гарчи бу жуда қийин вазифа бўлса-да. У Испания фақат бир ўйинчидан иборат эмаслигини, уларнинг таркибида бошқа кўплаб маҳоратли футболчилар борлигини алоҳида қайд этди.

Статистикага назар ташлайдиган бўлсак, ушбу Жаҳон чемпионати Лионель Месси учун ўта муваффақиятли ўтмоқда. У 7 та ўйинда 8 та гол ва 4 та голли узатмани амалга ошириб, ўзининг фаолиятидаги рекордларни янгилашда давом этмоқда. Унинг умумий кўрсаткичи Жаҳон чемпионатларида 33 ўйинда 21 гол ва 12 ассистга етди.

Ямалнинг таъсири ва финал кутишлари

Ламине Ямалнинг бу турнирдаги статистикаси Мессиники каби ёрқин бўлмаса-да (7 ўйинда 1 гол), унинг майдондаги таъсири беқиёсдир. Айнан у Франция билан ярим финалда пеналти ишлаб олиб, жамоасининг ғалабасига катта ҳисса қўшди. Ямалнинг тезкор ҳаракатлари рақиб ҳимоячиларини доимий кучланишда ушлаб туради ва жамоадошлари учун бўш ҳудудлар яратади.

Ушбу финал Месси учун фаолиятидаги сўнгги Жаҳон чемпионати бўлиши мумкин, Ямал учун эса бу биринчисидир. Бир вақтлар Месси қўлида бўлган чақалоқ энди унинг тахтини эгаллашга уриниб кўради. Футбол жамоатчилиги ушбу қарама-қаршиликни нафақат икки давлат, балки икки буюк даврнинг тўқнашуви сифатида кутмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Ламине Ямалнинг отаси ушбу суратни ижтимоий тармоқларга жойлар экан, уни "икки афсонанинг бошланиши" деб таърифлаган эди. Энди эса бу сўзлар майдонда ўз исботини топиши керак.

Лионель МессиЛамине ЯмалТом БрадйАргентинаИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мак Аллистер Мессининг келажаги ҳақида очиқ гапирди...Мак Аллистер Мессининг келажаги ҳақида очиқ гапирди...Бугун, 00:20Муҳаммад Салоҳ «Бешиктош» билан келишди: маоши ҳам маълум бўлдиМуҳаммад Салоҳ «Бешиктош» билан келишди: маоши ҳам маълум бўлдиКеча, 23:49«Пахтакор» дербида тўхтади, «Машъал» илк ғалабасини қўлга киритди«Пахтакор» дербида тўхтади, «Машъал» илк ғалабасини қўлга киритдиКеча, 22:39Зидан тактикаси: «Реал»даги сирлар Франция терма жамоасида қандай ишлайди?Зидан тактикаси: «Реал»даги сирлар Франция терма жамоасида қандай ишлайди?Кеча, 22:17Тезкор: Зинедин Зидан Франция терма жамоаси бош мураббийи бўлмоқдаТезкор: Зинедин Зидан Франция терма жамоаси бош мураббийи бўлмоқдаКеча, 22:12Кукурелья финал олдидан кутилмаган қарорини айтдиКукурелья финал олдидан кутилмаган қарорини айтдиКеча, 22:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди