Том Брадй ва Лионель Месси учрашуви: Ламине Ямал билан боғлиқ машҳур сурат муҳокама қилинди
Дунё спортининг икки афсонаси — Америка футболи юлдузи Том Брадй ва футбол қироли Лионель Месси Нью-Йоркда учрашиб, бўлажак Жаҳон чемпионати финали олдидан қизиқарли суҳбат қуришди. Суҳбат марказида сўнгги вақтларда ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлган Лионель Мессининг чақалоқ Ламине Ямални чўмилтираётган сурати бўлди. Том Брадй ушбу тасвирни "башоратли" деб атади, чунки орадан йиллар ўтиб, ўша чақалоқ эндиликда Месси билан чемпионлик учун курашадиган даражага етди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу машҳур сурат 2007-йилда, Ламине Ямал эндигина бир неча ойлик бўлганида, Месси эса Барселона сафида ўз юлдузини порлатаётган кезларида олинган. Бугун эса 19 ёшли Ямал Испания терма жамоасининг етакчиларидан бири сифатида Лионель Месси бошчилигидаги Аргентинага қарши майдонга тушишга тайёрланмоқда. Бу воқеа футбол оламидаги авлодлар алмашинуви ва тақдирнинг ўзига хос ҳазилини кўрсатиб берди.
Месси ёш иқтидор ҳақидаЛионель Месси ўзидан бир неча ўн ёш кичик бўлган рақиби ҳақида илиқ фикрлар билдирди. "У 19 ёшида аллақачон жаҳон футболининг етакчи ўйинчиларидан бирига айланиб улгурди. Унинг олдида бутун фаолияти турибди ва тарихий натижаларга эришиш учун ажойиб имкониятга эга. Мен унга доим энг яхши тилакларни тилайман", — деди Месси FIFA ва Фанатикс томонидан ташкил этилган тадбирда.
Шу билан бирга, Аргентина сардори финалда Испанияга осонликча ғалабани бериб қўймаслигини ҳам таъкидлади. Мессининг сўзларига кўра, Аргентина терма жамоаси Ламине Ямални тўхтатиш учун барча чораларни кўради, гарчи бу жуда қийин вазифа бўлса-да. У Испания фақат бир ўйинчидан иборат эмаслигини, уларнинг таркибида бошқа кўплаб маҳоратли футболчилар борлигини алоҳида қайд этди.
Статистикага назар ташлайдиган бўлсак, ушбу Жаҳон чемпионати Лионель Месси учун ўта муваффақиятли ўтмоқда. У 7 та ўйинда 8 та гол ва 4 та голли узатмани амалга ошириб, ўзининг фаолиятидаги рекордларни янгилашда давом этмоқда. Унинг умумий кўрсаткичи Жаҳон чемпионатларида 33 ўйинда 21 гол ва 12 ассистга етди.
Ямалнинг таъсири ва финал кутишлариЛамине Ямалнинг бу турнирдаги статистикаси Мессиники каби ёрқин бўлмаса-да (7 ўйинда 1 гол), унинг майдондаги таъсири беқиёсдир. Айнан у Франция билан ярим финалда пеналти ишлаб олиб, жамоасининг ғалабасига катта ҳисса қўшди. Ямалнинг тезкор ҳаракатлари рақиб ҳимоячиларини доимий кучланишда ушлаб туради ва жамоадошлари учун бўш ҳудудлар яратади.
Ушбу финал Месси учун фаолиятидаги сўнгги Жаҳон чемпионати бўлиши мумкин, Ямал учун эса бу биринчисидир. Бир вақтлар Месси қўлида бўлган чақалоқ энди унинг тахтини эгаллашга уриниб кўради. Футбол жамоатчилиги ушбу қарама-қаршиликни нафақат икки давлат, балки икки буюк даврнинг тўқнашуви сифатида кутмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Ламине Ямалнинг отаси ушбу суратни ижтимоий тармоқларга жойлар экан, уни "икки афсонанинг бошланиши" деб таърифлаган эди. Энди эса бу сўзлар майдонда ўз исботини топиши керак.
…