Тарихий зафар: Ўзбекистонлик кўзи ожиз шахматчи Жаҳон чемпиони бўлди!
Болгария пойтахти София шаҳрида ўтказилган ИВ ИБСА Жаҳон чемпионатида ўзбекистонлик кўзи ожиз ва заиф кўрувчи шахматчи Аҳаджон Кимсанбоев олтин медални қўлга киритиб, Жаҳон чемпиони унвонига сазовор бўлди. Уз Чесс Федератион хабарига кўра, мусобақа давомида у ўзининг юксак интеллектуал салоҳияти ва темир иродасини намойиш етган.
Болгария пойтахти София шаҳрида кўзи ожиз ва заиф кўрувчи шахматчилар ўртасида ўтказилган нуфузли IV IBSA Жаҳон чемпионати якунланди. Ушбу мусобақада Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилган маҳоратли шахматчи Аҳаджон Кимсанбоев сенсацион натижа кўрсатиб, сайёрамизнинг энг кучли шахматчиси унвонига сазовор бўлди. Бу ҳақда Uz Chess Federation расмий равишда хабар қилмоқда.
Матонат ва маҳорат зафари: Кимсанбоевнинг Софиядаги юриши
Мусобақа давомида Кимсанбоев ўзининг юксак интеллектуал салоҳияти, темир иродаси ва барқарор ўйин услуби билан ажралиб турди. Энг шиддатли ва ҳал қилувчи баҳсларда у вазминликни сақлаб қолган ҳолда, рақиблари устидан ишончли ғалабаларни қўлга киритди. Унинг ҳар бир юриши нафақат тактик жиҳатдан пухта, балки руҳий бардошнинг ҳам ифодаси бўлди.
Олтинга элтувчи йўл: Муваффақиятлар занжири
Бу тарихий ғалаба тасодифий эмас. Аҳаджон Кимсанбоев сўнгги йилларда барқарор ўсиш намойиш этиб келаётган эди. Эслатиб ўтамиз, у 2024 йил бошида ўтказилган Жаҳон чемпионатида фахрли кумуш медални, ўша йилги Осиё чемпионатида эса бронза медалини қўлга киритганди. Бу галги чемпионатда у ниҳоят ўзининг орзусидаги олтин медалга эга чиқиб, муваффақиятлари занжирини энг юқори нуқтага етказди.
IV IBSA Жаҳон чемпионати ва Кимсанбоев статистикаси
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Мусобақа
IV IBSA Жаҳон чемпионати (кўзи ожизлар ва заиф кўрувчилар)
Жой
София, Болгария
Бош қаҳрамон
Аҳаджон Кимсанбоев (Ўзбекистон)
Эришилган унвон
Жаҳон чемпиони (Олтин медаль)
Аввалги ютуқлари (2024)
Жаҳон чемпионати (Кумуш), Осиё чемпионати (Бронза)
Манба
Uz Chess Federation
Хулоса ва Таҳлил: Миллий ғурур ва ирода рамзи
Аҳаджон Кимсанбоевнинг бу муваффақияти нафақат унинг шахсий зафари, балки бутун Ўзбекистон шахмат мактабининг, хусусан, имконияти чекланган спортчиларнинг халқаро майдондаги юксак салоҳиятидан далолат беради. Унинг иродаси ва зафар қучишга бўлган интилиши минглаб инсонлар учун илҳом манбаи бўлиб хизмат қилади. Бу ғалаба Ўзбекистонда шахматни оммалаштириш ва спортчиларни қўллаб-қувватлаш бўйича олиб борилаётган ислоҳотларнинг амалий самарасидир.
Ушбу муҳим спорт хабарини дўстларингиз ва шахмат ишқибозларига юборинг! Кўпчилик юртдошимизнинг жаҳон миқёсидаги тарихий ғалабаси ҳақида билиши керак.
Сизнингча, Аҳаджон Кимсанбоевнинг бу муваффақияти Ўзбекистонда пара-спортнинг ривожланишига қандай таъсир кўрсатади? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!
…