Тарихий зафар: Ўзбекистонлик кўзи ожиз шахматчи Жаҳон чемпиони бўлди!

·41·Спорт
Тарихий зафар: Ўзбекистонлик кўзи ожиз шахматчи Жаҳон чемпиони бўлди!
Қисқача

Болгария пойтахти София шаҳрида ўтказилган ИВ ИБСА Жаҳон чемпионатида ўзбекистонлик кўзи ожиз ва заиф кўрувчи шахматчи Аҳаджон Кимсанбоев олтин медални қўлга киритиб, Жаҳон чемпиони унвонига сазовор бўлди. Уз Чесс Федератион хабарига кўра, мусобақа давомида у ўзининг юксак интеллектуал салоҳияти ва темир иродасини намойиш етган.

Болгария пойтахти София шаҳрида кўзи ожиз ва заиф кўрувчи шахматчилар ўртасида ўтказилган нуфузли IV IBSA Жаҳон чемпионати якунланди. Ушбу мусобақада Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилган маҳоратли шахматчи Аҳаджон Кимсанбоев сенсацион натижа кўрсатиб, сайёрамизнинг энг кучли шахматчиси унвонига сазовор бўлди. Бу ҳақда Uz Chess Federation расмий равишда хабар қилмоқда.

Матонат ва маҳорат зафари: Кимсанбоевнинг Софиядаги юриши

Мусобақа давомида Кимсанбоев ўзининг юксак интеллектуал салоҳияти, темир иродаси ва барқарор ўйин услуби билан ажралиб турди. Энг шиддатли ва ҳал қилувчи баҳсларда у вазминликни сақлаб қолган ҳолда, рақиблари устидан ишончли ғалабаларни қўлга киритди. Унинг ҳар бир юриши нафақат тактик жиҳатдан пухта, балки руҳий бардошнинг ҳам ифодаси бўлди.

Олтинга элтувчи йўл: Муваффақиятлар занжири

Бу тарихий ғалаба тасодифий эмас. Аҳаджон Кимсанбоев сўнгги йилларда барқарор ўсиш намойиш этиб келаётган эди. Эслатиб ўтамиз, у 2024 йил бошида ўтказилган Жаҳон чемпионатида фахрли кумуш медални, ўша йилги Осиё чемпионатида эса бронза медалини қўлга киритганди. Бу галги чемпионатда у ниҳоят ўзининг орзусидаги олтин медалга эга чиқиб, муваффақиятлари занжирини энг юқори нуқтага етказди.

IV IBSA Жаҳон чемпионати ва Кимсанбоев статистикаси

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Мусобақа

IV IBSA Жаҳон чемпионати (кўзи ожизлар ва заиф кўрувчилар)

Жой

София, Болгария

Бош қаҳрамон

Аҳаджон Кимсанбоев (Ўзбекистон)

Эришилган унвон

Жаҳон чемпиони (Олтин медаль)

Аввалги ютуқлари (2024)

Жаҳон чемпионати (Кумуш), Осиё чемпионати (Бронза)

Манба

Uz Chess Federation

Хулоса ва Таҳлил: Миллий ғурур ва ирода рамзи

Аҳаджон Кимсанбоевнинг бу муваффақияти нафақат унинг шахсий зафари, балки бутун Ўзбекистон шахмат мактабининг, хусусан, имконияти чекланган спортчиларнинг халқаро майдондаги юксак салоҳиятидан далолат беради. Унинг иродаси ва зафар қучишга бўлган интилиши минглаб инсонлар учун илҳом манбаи бўлиб хизмат қилади. Бу ғалаба Ўзбекистонда шахматни оммалаштириш ва спортчиларни қўллаб-қувватлаш бўйича олиб борилаётган ислоҳотларнинг амалий самарасидир.

Ушбу муҳим спорт хабарини дўстларингиз ва шахмат ишқибозларига юборинг! Кўпчилик юртдошимизнинг жаҳон миқёсидаги тарихий ғалабаси ҳақида билиши керак.

Сизнингча, Аҳаджон Кимсанбоевнинг бу муваффақияти Ўзбекистонда пара-спортнинг ривожланишига қандай таъсир кўрсатади? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!

Аҳаджон КимсанбоевЎзбекистонСофияБолгарияIBSA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шахмат маликаси Умида Омонова Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди!Шахмат маликаси Умида Омонова Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди!Бугун, 20:25Бокудан хушхабар: Мухлиса Машарипова — Жаҳон чемпиони!Бокудан хушхабар: Мухлиса Машарипова — Жаҳон чемпиони!Бугун, 20:14Футбол инқилоби: ФИФА Жаҳон чемпионатини 64 та жамоагача кенгайтирмоқчиФутбол инқилоби: ФИФА Жаҳон чемпионатини 64 та жамоагача кенгайтирмоқчиБугун, 20:09Матиас Соулė агенти Милан клубига мурожаат қилдиМатиас Соулė агенти Милан клубига мурожаат қилдиБугун, 19:59Комо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини ҳал қилмоқдаКомо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини ҳал қилмоқдаБугун, 19:58Матиас Соуле трансфери: агент футболчини Милан клубига таклиф қилмоқдаМатиас Соуле трансфери: агент футболчини Милан клубига таклиф қилмоқдаБугун, 19:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда