Новая революция в автопроме: британская компания спасает малые бренды

·16·Авто
Новая революция в автопроме: британская компания спасает малые бренды

В автомобильной промышленности характер, размер и даже «душа» транспортного средства во многом зависят от платформы, на которой он построен. Именно платформа определяет эффективность работы подвески и силовых агрегатов, угол поворота колес и общую управляемость. В нынешнюю эпоху электрификации создание новых платформ стало более важным и дорогостоящим процессом, чем когда-либо. Об этом сообщает Autocar.ко.ук в своем материале.

Обычно автогиганты тратят сотни миллионов долларов на разработку новой платформы. Чтобы окупить эти затраты, необходимо выпустить десятки или даже миллионы автомобилей на одной базе, представив различные модели под несколькими брендами. Это становится серьезным барьером для малых и эксклюзивных производителей, так как их объемы производства не оправдывают столь огромных инвестиций.

Новые возможности для малых производителей

Британские инжиниринговые компании предлагают инновационные решения для этой проблемы. По данным издания Autocar, с помощью новых технологий создаются гибкие и более доступные платформы для мелкосерийных производителей. Это поможет даже брендам, выпускающим автомобили ограниченным тиражом, найти свое место на современном рынке электромобилей.

Штамповочные заводы и конвейерные линии, используемые в традиционном массовом производстве, обходятся очень дорого. Британский опыт показывает, что использование пространственных рам (спакефраме) и модульных конструкций позволяет создавать высококачественные шасси без колоссальных затрат. Это особенно важно для спорткаров и эксклюзивных моделей, изготавливаемых по индивидуальному заказу.

В то время как на рынке Узбекистана набирают популярность электромобили BYD, Tesla и других брендов, технология платформ стала главной ареной конкуренции в отрасли. Если раньше основным показателем была мощность двигателя, то теперь на первый план выходят расположение аккумуляторов и гибкость шасси.

По мнению экспертов, такой подход поможет сохранить разнообразие в автомобильном мире. В противном случае из-за высоких затрат рынок мог оказаться под контролем нескольких крупных корпораций, а все автомобили стали бы однотипными. Британский инжиниринг же дает малым брендам возможность перейти в электрическую эру, сохранив свою индивидуальность.

АвтомобилиТехнологииЭлектромобилиПлатформаВеликобритания
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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