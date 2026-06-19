Mercedes-Benz представил новое поколение модели ВЛЭ: революция в сегменте электрических МПВ

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Mercedes-Benz представил новое поколение модели ВЛЭ: революция в сегменте электрических МПВ

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz кардинально обновляет свою линейку роскошных микроавтобусов. Представленная компанией новая модель Mercedes-Benz ВЛЭ стала одним из масштабных шагов бренда в области электротранспорта и, как ожидается, станет достойной альтернативой автомобилям с дизельными двигателями, которые долгое время доминировали на рынке. Эта новинка устанавливает новые стандарты не только для семейных путешествий, но и для трансферов бизнес-класса. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает в новости.

В отличие от предыдущей модели Mercedes ЭКВ, новый ВЛЭ базируется на совершенно новой платформе ВАН.ЭА (Ван Электрик Арчитектуре). Эта архитектура поддерживает не только электрические, но и в будущем бензиновые и дизельные модификации. По мнению экспертов, если предыдущая модель напоминала электрическую версию грузового фургона, то ВЛЭ с самого начала проектировался как пассажирский автомобиль с высочайшим уровнем комфорта.

Технические характеристики и запас хода

Mercedes-Benz ВЛЭ будет предлагаться в двух вариантах длины кузова: стандартная версия составляет 5309 мм, а удлиненный вариант — 5484 мм. Базовая модель ВЛЭ 300 оснащена двигателем мощностью 272 л.с., установленным на передней оси. Благодаря аккумулятору емкостью 115 кВт⋅ч автомобиль может проехать до 666 километров (414 миль) на одном заряде. Этот показатель считается очень эффективным как для городских поездок, так и для междугородних переездов.

Более мощная версия — ВЛЭ 400 4Матик оснащена двумя двигателями и системой полного привода, выдавая 416 л.с. Этот кроссовер-фургон разгоняется до 100 км/ч всего за 6,5 секунды. Обе модели базируются на 800-вольтовой архитектуре, что позволяет использовать станции быстрой зарядки мощностью 300 кВт. Это значительно сокращает время зарядки в дальних поездках.

Комфорт салона и инновационные решения

Интерьер автомобиля может быть оснащен от 4 до 8 сидений, что предоставляет широкий выбор в зависимости от потребностей клиента. С помощью новой функции «Ролл анд Го» сиденья можно легко сдвигать, складывать или полностью извлекать. В версиях с электроприводом предусмотрена возможность дистанционного изменения положения сидений через специальное мобильное приложение или мультимедийную систему.

В следующем году Mercedes-Benz планирует еще больше расширить эту линейку. В частности, ожидается выход более доступных моделей с литий-железо-фосфатными батареями емкостью 80 кВт⋅ч. Кроме того, на базе этой платформы будет создан еще более роскошный модель Меркедес-Майбач ВЛС.

Учитывая высокий спрос на автомобили Mercedes-Benz на рынке Узбекистана, эта модель электрического МПВ может стать интересным предложением для местных перевозчиков премиум-класса и больших семей. В то время как инфраструктура для электромобилей в нашей стране сейчас развивается, модели с запасом хода более 600 километров будут иметь конкурентное преимущество.

Mercedes-BenzVLEЭлектромобильАвтоновостиMercedes-Maybach
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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