Компания BYD представила новый кроссовер Танг с зарядкой за 10 минут

·0·Авто
Компания BYD представила новый кроссовер Танг с зарядкой за 10 минут

Китайский автоконцерн BYD продемонстрировал новую модель Греат Танг (Танг), обладающую революционными показателями на рынке электромобилей. Этот полноразмерный электрический кроссовер привлекает внимание экспертов отрасли своим рекордным запасом хода и сверхбыстрой системой зарядки, которая может конкурировать по времени с заправкой традиционных автомобилей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, новая модель оснащена 1000-вольтовой архитектурой и технологией BYD Флаш Чаргинг. Эта система позволяет зарядить аккумулятор автомобиля с 10% до 70% всего за 5 минут, а до 97% — за 9 минут. Такая скорость практически устраняет проблему «долгого ожидания зарядки», которая была одним из главных отличий электромобилей от машин с двигателем внутреннего сгорания.

Технические характеристики и запас хода

BYD Танг предлагается с двумя вариантами емкости аккумулятора. Базовая версия Премиум EV оснащена батареей емкостью 105,79 кВт·ч и проходит 800 км по циклу КЛТК. Топовая модификация, получившая название Флагшип EV, с батареей на 130,15 кВт·ч, по имеющимся данным, способна проехать до 950 км на одном заряде.

Мощность автомобиля также впечатляет: одномоторная версия выдает 496 л.с., а полноприводный (AWD) вариант с двумя моторами развивает 784 л.с. За безопасность и управление отвечают установленный на крыше лидар и система помощи водителю Год'с Эе Б, обеспечивающая функции автопилота и автоматическую парковку.

Интерьер и элементы комфорта

Внутреннее пространство автомобиля предлагает уровень комфорта бизнес-класса. В формате семейного СУВ производитель объединил следующие удобства:

  • три больших экрана на передней панели и отдельный дисплей для задних пассажиров;
  • сиденья в формате «нулевой гравитации» с функциями подогрева, вентиляции и массажа;
  • компактный холодильник, встроенный в салон, и раскладные рабочие столики.
В вопросе цены BYD оставляет своих основных конкурентов позади. Например, если Танг Флагшип EV с запасом хода 950 км стоит около 40 000 долларов, то его основной конкурент Tesla Model X AWD почти в два раза дороже (79 990 долларов) и ограничен запасом хода всего в 565 км.

На данный момент BYD не планирует выводить эту модель на рынок США, однако в Китае с апреля было принято более 150 000 предварительных заказов. Учитывая лидерство бренда BYD на автомобильном рынке Узбекистана, ожидается, что эта модель в будущем появится и на местных дорогах, вызвав большой интерес.

BYDTangЭлектромобильАвтоТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Символ классической красоты: почему Jaguar Марк 2 до сих пор остается автомобилем мечтыСимвол классической красоты: почему Jaguar Марк 2 до сих пор остается автомобилем мечтыВчера, 19:26Компания Алпине представляет электрическую версию легендарной модели А110Компания Алпине представляет электрическую версию легендарной модели А110Вчера, 16:58Цены на нефть падают на фоне открытия Ормузского пролива: чего ждать автомобилистамЦены на нефть падают на фоне открытия Ормузского пролива: чего ждать автомобилистамВчера, 16:27Евросоюз может ввести пошлины и на китайские гибридные автомобилиЕвросоюз может ввести пошлины и на китайские гибридные автомобилиВчера, 16:23Mercedes-Benz представил новое поколение модели ВЛЭ: революция в сегменте электрических МПВMercedes-Benz представил новое поколение модели ВЛЭ: революция в сегменте электрических МПВВчера, 14:21Mini Джохн Купер Воркс: последний герой эпохи хэтчбеков с ДВСMini Джохн Купер Воркс: последний герой эпохи хэтчбеков с ДВСВчера, 11:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая