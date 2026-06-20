Компания BYD представила новый кроссовер Танг с зарядкой за 10 минут

Китайский автоконцерн BYD продемонстрировал новую модель Греат Танг (Танг), обладающую революционными показателями на рынке электромобилей. Этот полноразмерный электрический кроссовер привлекает внимание экспертов отрасли своим рекордным запасом хода и сверхбыстрой системой зарядки, которая может конкурировать по времени с заправкой традиционных автомобилей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, новая модель оснащена 1000-вольтовой архитектурой и технологией BYD Флаш Чаргинг. Эта система позволяет зарядить аккумулятор автомобиля с 10% до 70% всего за 5 минут, а до 97% — за 9 минут. Такая скорость практически устраняет проблему «долгого ожидания зарядки», которая была одним из главных отличий электромобилей от машин с двигателем внутреннего сгорания.

Технические характеристики и запас хода

BYD Танг предлагается с двумя вариантами емкости аккумулятора. Базовая версия Премиум EV оснащена батареей емкостью 105,79 кВт·ч и проходит 800 км по циклу КЛТК. Топовая модификация, получившая название Флагшип EV, с батареей на 130,15 кВт·ч, по имеющимся данным, способна проехать до 950 км на одном заряде.

Мощность автомобиля также впечатляет: одномоторная версия выдает 496 л.с., а полноприводный (AWD) вариант с двумя моторами развивает 784 л.с. За безопасность и управление отвечают установленный на крыше лидар и система помощи водителю Год'с Эе Б, обеспечивающая функции автопилота и автоматическую парковку.

Интерьер и элементы комфорта

Внутреннее пространство автомобиля предлагает уровень комфорта бизнес-класса. В формате семейного СУВ производитель объединил следующие удобства:

три больших экрана на передней панели и отдельный дисплей для задних пассажиров;

сиденья в формате «нулевой гравитации» с функциями подогрева, вентиляции и массажа;

компактный холодильник, встроенный в салон, и раскладные рабочие столики.

В вопросе цены BYD оставляет своих основных конкурентов позади. Например, если Танг Флагшип EV с запасом хода 950 км стоит около 40 000 долларов, то его основной конкурент Tesla Model X AWD почти в два раза дороже (79 990 долларов) и ограничен запасом хода всего в 565 км.

На данный момент BYD не планирует выводить эту модель на рынок США, однако в Китае с апреля было принято более 150 000 предварительных заказов. Учитывая лидерство бренда BYD на автомобильном рынке Узбекистана, ожидается, что эта модель в будущем появится и на местных дорогах, вызвав большой интерес.