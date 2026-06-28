Удлиненная версия BMW X5 выйдет на глобальный рынок

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Удлиненная версия BMW X5 выйдет на глобальный рынок

Немецкий концерн BMW готовится представить новое поколение одной из своих самых популярных моделей кроссоверов — BMW X5. Версия с удлиненной колесной базой (ЛВБ), которая ранее считалась эксклюзивом для китайского рынка, теперь, как ожидается, поступит в продажу в глобальном масштабе, в частности, в Индии и других регионах. Этот шаг является частью стратегии компании по охвату более широкой аудитории. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

По данным издания Autocar Индиа, ссылающегося на надежные источники в компании, данное решение связано с растущим спросом на большее пространство и повышенный комфорт для пассажиров заднего ряда. Особенно в таких странах, как Индия, большинство владельцев автомобилей премиум-класса пользуются услугами личного водителя, поэтому комфорт на заднем сиденье становится решающим фактором при выборе.

Компания BMW уже успешно применяла подобный опыт на рынке Индии. В настоящее время в этой стране хорошо продаются удлиненные модификации моделей 3 Сериес, 5 Сериес, а также электрического иКс1. Эти проекты, изначально разработанные только для Китая, теперь оправдывают себя в международном масштабе.

Технические возможности нового поколения

Согласно данным BMW Блог, мировая премьера нового поколения кроссовера BMW X5 запланирована на 30 июня текущего года. Ожидается, что в обновленной модельной линейке будут представлены следующие модификации:

  • Традиционные бензиновые и дизельные двигатели;
  • Плагин-гибридные системы (PHEV);
  • Полностью электрическая версия;
  • Специальная модификация на водородном топливе к 2028 году.
Серийное производство кроссовера нового поколения стартует в конце лета или начале осени этого года. Стоит отметить, что новый BMW X5 может удивить и емкостью своего аккумулятора. Некоторые источники предполагают, что в электрической версии будут установлены батареи огромной емкости, сравнимые с грузовыми автомобилями.

Финансовый директор компании Вальтер Мертль ранее отмечал, что удлиненная версия для китайского рынка выйдет в 2027 году и будет оснащена передовой системой помощи водителю, разработанной в сотрудничестве с компанией Момента. Бывший генеральный директор Оливер Ципсе также подтвердил работу над расширенным вариантом модели Кс5.

Для автомобильного рынка Узбекистана модель BMW X5 всегда была актуальной. Учитывая высокий интерес к премиальным кроссоверам в нашей стране, выход версии с удлиненной базой на глобальный рынок может создать новые возможности как для местных автолюбителей, так и для официальных дилеров.

BMWBMW X5КроссоверАвтомобильТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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