Эпидемия выбоин на дорогах Британии: эксперты признали ошибку

·23·Авто
Эпидемия выбоин на дорогах Британии: эксперты признали ошибку

Дорожная инфраструктура Великобритании в последние годы переживает серьезный кризис. Появление более миллиона выбоин по всей стране, при среднем показателе шести дефектов на каждую милю, вызывает серьезную обеспокоенность отраслевых специалистов. Хуже всего то, что эксперты признают: на протяжении десятилетий для решения этой проблемы выбиралась неверная стратегия. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

В настоящее время правительство Великобритании выделило 7,3 миллиарда фунтов стерлингов на ближайшие четыре года, чтобы исправить ситуацию. Ожидается, что эти средства будут направлены не просто на заплатку появившихся ям, а на стратегию долгосрочного содержания дорог. От местных советов теперь требуют отказаться от реактивного подхода (исправление по факту появления проблемы) и перейти к профилактическим мерам.

Почему ремонтные работы не приносят результата?

По словам доцента Ноттингемского университета Ника Тома, многие дорожные работы в Британии не рассчитаны на долгий срок. В частности, работы, проводимые в зимний период, являются лишь экстренной мерой и выполняются с использованием дешевых материалов без надлежащей подготовки поверхности. Такие «латки» выдерживают максимум несколько месяцев.

Специалист поясняет, что при зимнем ремонте в основном используются холодные асфальтобетонные смеси. Хотя этот метод позволяет работать в условиях влажности и холода, он крайне слаб с точки зрения долговечности. Исследования показывают, что при таком ремонте очень высока вероятность выкрашивания камней из поверхности дороги и разрушения слоя.

Стратегическая ошибка: шум уменьшился, но качество пропало

Четверть века назад в дорожном строительстве Британии было решено отказаться от технологии Хот Роллед Асфалт (ХРА) в пользу тонкослойных поверхностных систем. Тогда это решение было принято с целью снижения уровня шума на дорогах и предотвращения разбрызгивания воды во время дождя. Однако именно это изменение, как утверждают, стало основной причиной быстрого износа дорог сегодня.

Для британских водителей стало привычным жаловаться на плачевное состояние дорог в своей стране после возвращения из соседних государств, таких как Германия, Франция или Нидерланды. В этих странах качество дорожного покрытия и методика его содержания в корне отличаются от британских. Пример Британии наглядно показывает, насколько важно учитывать климат и качество материалов при дорожном строительстве, в том числе и в условиях Узбекистана.

В заключение можно сказать, что для спасения британских дорог нужны не только деньги, но и изменение технологического подхода с учетом ошибок прошлых десятилетий. В противном случае ремонтные работы стоимостью в миллиарды фунтов будут терять свою эффективность уже с первыми зимними холодами.

ВеликобританияДорожное СтроительствоАвтомобилиИнфраструктураАсфальт
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Mercedes-Benz на грани кризиса: сотрудники могут работать больше за меньшие деньгиMercedes-Benz на грани кризиса: сотрудники могут работать больше за меньшие деньгиСегодня, 11:25Неожиданное возвращение двигателей В8: стратегия люксовых брендовНеожиданное возвращение двигателей В8: стратегия люксовых брендовСегодня, 09:59На базе Toyota Corolla Кросс создают новый компактный пикап: первые подробностиНа базе Toyota Corolla Кросс создают новый компактный пикап: первые подробностиСегодня, 00:58Паровой мотоцикл Форке оф Натуре разогнался до 100 км/ч за 0,4 секундыПаровой мотоцикл Форке оф Натуре разогнался до 100 км/ч за 0,4 секундыВчера, 21:20AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролемAvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролемВчера, 20:25Успешное возвращение ретро-стиля: анализ на примере Fiat 500 и Renault 5Успешное возвращение ретро-стиля: анализ на примере Fiat 500 и Renault 5Вчера, 20:00
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая
Спрос на пикапы RAM в России резко вырос: объем продаж увеличился на 121 процент
Спрос на пикапы RAM в России резко вырос: объем продаж увеличился на 121 процент
Представлен Kia Seltos 2027: 190 л.с. и 8-ступенчатый автомат
Представлен Kia Seltos 2027: 190 л.с. и 8-ступенчатый автомат