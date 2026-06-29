Дорожная инфраструктура Великобритании в последние годы переживает серьезный кризис. Появление более миллиона выбоин по всей стране, при среднем показателе шести дефектов на каждую милю, вызывает серьезную обеспокоенность отраслевых специалистов. Хуже всего то, что эксперты признают: на протяжении десятилетий для решения этой проблемы выбиралась неверная стратегия. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

В настоящее время правительство Великобритании выделило 7,3 миллиарда фунтов стерлингов на ближайшие четыре года, чтобы исправить ситуацию. Ожидается, что эти средства будут направлены не просто на заплатку появившихся ям, а на стратегию долгосрочного содержания дорог. От местных советов теперь требуют отказаться от реактивного подхода (исправление по факту появления проблемы) и перейти к профилактическим мерам.

Почему ремонтные работы не приносят результата?

По словам доцента Ноттингемского университета Ника Тома, многие дорожные работы в Британии не рассчитаны на долгий срок. В частности, работы, проводимые в зимний период, являются лишь экстренной мерой и выполняются с использованием дешевых материалов без надлежащей подготовки поверхности. Такие «латки» выдерживают максимум несколько месяцев.

Специалист поясняет, что при зимнем ремонте в основном используются холодные асфальтобетонные смеси. Хотя этот метод позволяет работать в условиях влажности и холода, он крайне слаб с точки зрения долговечности. Исследования показывают, что при таком ремонте очень высока вероятность выкрашивания камней из поверхности дороги и разрушения слоя.

Стратегическая ошибка: шум уменьшился, но качество пропало

Четверть века назад в дорожном строительстве Британии было решено отказаться от технологии Хот Роллед Асфалт (ХРА) в пользу тонкослойных поверхностных систем. Тогда это решение было принято с целью снижения уровня шума на дорогах и предотвращения разбрызгивания воды во время дождя. Однако именно это изменение, как утверждают, стало основной причиной быстрого износа дорог сегодня.

Для британских водителей стало привычным жаловаться на плачевное состояние дорог в своей стране после возвращения из соседних государств, таких как Германия, Франция или Нидерланды. В этих странах качество дорожного покрытия и методика его содержания в корне отличаются от британских. Пример Британии наглядно показывает, насколько важно учитывать климат и качество материалов при дорожном строительстве, в том числе и в условиях Узбекистана.

В заключение можно сказать, что для спасения британских дорог нужны не только деньги, но и изменение технологического подхода с учетом ошибок прошлых десятилетий. В противном случае ремонтные работы стоимостью в миллиарды фунтов будут терять свою эффективность уже с первыми зимними холодами.