Toyota представила новый суперкар ГР GT мощностью 641 л.с.

Японский автогигант Toyota представил широкой публике в Великобритании свой новый флагман — суперкар ГР GT, оснащенный двигателем В8. Ожидается, что модель, которая поступит в продажу в следующем году, не только продемонстрирует инженерный потенциал бренда, но и станет серьезным конкурентом для таких авторитетных представителей рынка, как Меркедес-АМГ GT и Aston Martin Вантаге. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Модель ГР GT, разработанная спортивным подразделением Газу Ракинг компании Toyota, позиционируется как «гоночный автомобиль для дорог общего пользования». Примечательно, что дорожная версия автомобиля и гоночный вариант класса GT3 разрабатывались параллельно, что обеспечивает их высокую техническую близость. По сообщению издания Autocar, новый суперкар совершил свой первый динамический дебют на престижном Фестивале скорости в Гудвуде.

Технические возможности и мощность

Сердце модели ГР GT — новый 4,0-литровый двигатель В8 с двумя турбокомпрессорами. В сочетании с гибридной системой этот агрегат выдает 641 л.с. и 627 Нм крутящего момента. Мощность передается на задние колеса через специальный карданный вал, усиленный углеродным волокном. Поскольку инженерные работы продолжаются, не исключено, что итоговые показатели мощности могут стать еще выше.

Хотя точные динамические характеристики еще не полностью раскрыты, производитель стремится к тому, чтобы максимальная скорость автомобиля составляла не менее 318 километров в час (198 миль в час). Предполагается, что суперкар сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 3,5 секунды. Компактность и легкость двигателя объясняются его компоновкой «хот ви», при которой турбины установлены внутри блока цилиндров.

Единение водителя и автомобиля

Председатель компании Toyota и профессиональный гонщик Акио Тойода лично контролировал проект, сделав основной упор на создание ощущения «единения водителя и машины». Этот суперкар рассматривается как духовный наследник модели Lexus ЛФА и входит в «тройку», олицетворяющую технологическую вершину компании.

Хотя на автомобильном рынке Узбекистана бренд Toyota в основном известен такими моделями, как Toyota Camry и Toyota Land Cruiser, появление эксклюзивных суперкаров, таких как ГР GT, значительно повышает авторитет бренда в спортивном сегменте. Для местных автолюбителей эта модель станет ярким примером того, как многолетний опыт бренда на гоночных трассах сочетается с современными технологиями.

Примечательно, что в проекте также приняли участие специалисты, которые в свое время работали над легендарным Lexus ЛФА. Это позволяет новому поколению инженеров перенимать тончайшие секреты школы автомобилестроения Toyota и продолжать традиции создания спортивных автомобилей.