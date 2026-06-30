Как JLR обходит таких гигантов, как BMW и Porsche, на китайском рынке

Китайский автомобильный рынок сейчас стал настоящим испытательным полигоном для европейских премиум-брендов. В то время как в последние месяцы такие престижные производители, как BMW и Porsche, сталкиваются с резким падением объемов продаж в этом регионе, британская компания JLR (Jaguar Land Rover) демонстрирует неожиданные положительные результаты. На дне инвесторов, прошедшем в июне, руководство компании озвучило крайне оптимистичные прогнозы относительно будущего в Китае. Об этом сообщает Autocar.ко.ук, сообщает издание.

Успех JLR стал неожиданностью для многих аналитиков, так как бренд на протяжении последних лет сталкивался с рядом серьезных проблем на крупнейшем автомобильном рынке мира. Однако, по данным иксбт.ком, компания коренным образом изменила свою стратегию и смогла сделать правильные выводы из ошибок конкурентов. Сейчас JLR не только сохраняет свои позиции, но и планирует ускорить темпы роста.

Стратегический подход и локализация

В отличие от конкурентов, JLR проявила большую гибкость в адаптации к меняющимся вкусам китайских потребителей. Пока BMW и другие немецкие бренды полагались на свои традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания, британский бренд предложил автомобили нового формата, сочетающие в себе роскошь и технологии. Это привело к росту спроса на модели Range Rover и Дефендер, особенно среди сегмента высокодоходных покупателей.

Компания укрепила связи со своими партнерами в Китае и эффективно организовала производственные процессы. Это позволило снизить логистические затраты и получить преимущество в ценовой политике. Руководство JLR на встрече с инвесторами подчеркнуло, что уникальная философия бренда «Модерн Луксурй» (Современная роскошь) выглядит очень привлекательной для нового поколения богатых людей на китайском рынке.

Кризис конкурентов и возможности JLR

Проблемы таких брендов, как Porsche и BMW, в Китае в основном связаны с усилением местных производителей электромобилей и изменением потребительского спроса. JLR же заняла отдельную нишу своими внедорожниками, где конкуренция относительно ниже. То, что компания сосредоточила внимание не на массовых продажах, а на высокомаржинальных премиум-моделях, приносит свои плоды.

В будущем JLR намерена расширить линейку электромобилей в Китае. Эта стратегия позволит бренду не только сохранить текущий рост, но и еще больше укрепить свою долю рынка в будущем. По мнению экспертов, если JLR сохранит нынешний темп, она вполне может стать самым успешным представителем европейской автопромышленности в Китае.

В заключение можно сказать, что опыт JLR может стать примером для глобальных брендов: даже после самых сложных кризисов можно вернуться к лидерству благодаря правильной стратегии и чувству рыночного спроса. Учитывая, что премиум-модели этого бренда выходят и на рынок Узбекистана, глобальный успех наверняка положительно скажется и на местных продажах.