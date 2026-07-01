Представлено новое поколение BMW X5: первая электрическая версия в истории и революционный дизайн

Немецкий концерн BMW официально представил пятое поколение одного из своих самых популярных кроссоверов — Кс5. Это обновление стало одним из самых радикальных поворотов в истории модели, так как автомобиль не только перешел на совершенно новую философию дизайна, но и впервые получил модификацию с полностью электрическим приводом. Новый BMW X5 создан в стиле Неуе Классе, определяющем будущее направление бренда, и технологически существенно отличается от предшественников. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Внешний вид автомобиля напоминает ранее представленную модель иКс3. В передней части привлекают внимание узкая ЛЭД-оптика и новые двойные фары в форме «Кс». Интересно, что водители могут изменить цвет дневных ходовых огней на желтый — это дань уважения классическим моделям BMW M. Кроме того, от традиционных дверных ручек отказались в пользу компактных металлических элементов и кнопок, установленных на стойках кузова.

Технологическая революция и интерьер

Салон автомобиля также был полностью переработан. В центральной части расположен огромный 17,9-дюймовый дисплей, а в нижней части лобового стекла появилась панорамная панель под названием Панорамик иДриве. ИИ-помощник не только управляет функциями автомобиля, но и способен отвечать на различные вопросы водителя. Использование натурального сланца, стеклянных элементов и материалов Алкантара в отделке придало интерьеру высокий уровень роскоши.

Одним из самых заметных изменений стал отказ от двухсекционной двери багажника, которая была визитной карточкой модели Кс5. Инженеры объясняют это улучшением аэродинамики и пожеланиями клиентов. По данным иксбт.ком, длина нового кроссовера увеличилась на 5,5 сантиметра, однако вес также значительно вырос. В частности, масса полностью электрической версии иКс5 составляет почти 2900 кг.

Двигатели и электрическая мощность

Новый BMW X5 построен на модернизированной платформе КЛАР, которая поддерживает пять типов силовых установок. Линейка двигателей выглядит следующим образом:

Кс5 40 xDrive: 3-литровый турбодвигатель мощностью 400 л.с. и система «мягкого» гибрида.

3-литровый турбодвигатель мощностью 400 л.с. и система «мягкого» гибрида. Кс5 50е (Гибрид): 489 л.с. и возможность проехать до 71 км исключительно на электротяге.

489 л.с. и возможность проехать до 71 км исключительно на электротяге. Кс5 М60е: Высокопроизводительный гибрид мощностью 612 л.с.

Высокопроизводительный гибрид мощностью 612 л.с. иКс5 60 xDrive: Полностью электрическая версия мощностью 578 л.с.

Полностью электрическая версия мощностью 578 л.с. иКс5 Хйдроген: Водородная модель, выход которой ожидается в 2028 году.

Главная звезда презентации, электрическая модель иКс5, оснащена батареей емкостью 141 кВт·ч. Благодаря использованию цилиндрических ячеек шестого поколения, автомобиль может проехать до 845 км на одном заряде (по циклу ВЛТП). Благодаря 800-вольтовой архитектуре зарядка батареи с 10% до 80% на станциях мощностью 460 кВт занимает всего 22 минуты.

На рынке Узбекистана BMW X5 всегда занимал лидирующие позиции в сегменте премиальных кроссоверов. Появление нового поколения, особенно электрической версии с большим запасом хода, несомненно, вызовет большой интерес в условиях развивающейся инфраструктуры электромобилей в нашей стране. Даты начала продаж и цены на новую модель будут объявлены в ближайшие месяцы.