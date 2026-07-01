Представлено новое поколение BMW X5: первая электрическая версия в истории и революционный дизайн
Немецкий концерн BMW официально представил пятое поколение одного из своих самых популярных кроссоверов — Кс5. Это обновление стало одним из самых радикальных поворотов в истории модели, так как автомобиль не только перешел на совершенно новую философию дизайна, но и впервые получил модификацию с полностью электрическим приводом. Новый BMW X5 создан в стиле Неуе Классе, определяющем будущее направление бренда, и технологически существенно отличается от предшественников. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.
Внешний вид автомобиля напоминает ранее представленную модель иКс3. В передней части привлекают внимание узкая ЛЭД-оптика и новые двойные фары в форме «Кс». Интересно, что водители могут изменить цвет дневных ходовых огней на желтый — это дань уважения классическим моделям BMW M. Кроме того, от традиционных дверных ручек отказались в пользу компактных металлических элементов и кнопок, установленных на стойках кузова.
Технологическая революция и интерьерСалон автомобиля также был полностью переработан. В центральной части расположен огромный 17,9-дюймовый дисплей, а в нижней части лобового стекла появилась панорамная панель под названием Панорамик иДриве. ИИ-помощник не только управляет функциями автомобиля, но и способен отвечать на различные вопросы водителя. Использование натурального сланца, стеклянных элементов и материалов Алкантара в отделке придало интерьеру высокий уровень роскоши.
Одним из самых заметных изменений стал отказ от двухсекционной двери багажника, которая была визитной карточкой модели Кс5. Инженеры объясняют это улучшением аэродинамики и пожеланиями клиентов. По данным иксбт.ком, длина нового кроссовера увеличилась на 5,5 сантиметра, однако вес также значительно вырос. В частности, масса полностью электрической версии иКс5 составляет почти 2900 кг.
Двигатели и электрическая мощностьНовый BMW X5 построен на модернизированной платформе КЛАР, которая поддерживает пять типов силовых установок. Линейка двигателей выглядит следующим образом:
- Кс5 40 xDrive: 3-литровый турбодвигатель мощностью 400 л.с. и система «мягкого» гибрида.
- Кс5 50е (Гибрид): 489 л.с. и возможность проехать до 71 км исключительно на электротяге.
- Кс5 М60е: Высокопроизводительный гибрид мощностью 612 л.с.
- иКс5 60 xDrive: Полностью электрическая версия мощностью 578 л.с.
- иКс5 Хйдроген: Водородная модель, выход которой ожидается в 2028 году.
На рынке Узбекистана BMW X5 всегда занимал лидирующие позиции в сегменте премиальных кроссоверов. Появление нового поколения, особенно электрической версии с большим запасом хода, несомненно, вызовет большой интерес в условиях развивающейся инфраструктуры электромобилей в нашей стране. Даты начала продаж и цены на новую модель будут объявлены в ближайшие месяцы.
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