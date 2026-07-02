Skoda планирует выпустить бюджетный кроссовер за 8 тысяч долларов для европейского рынка

Чешский автогигант Skoda стремится вновь занять сегмент доступных автомобилей на европейском рынке. Руководство компании рассматривает возможность привоза в Европу кроссовера Skoda Кйлак, специально разработанного для рынка Индии, стоимость которого составляет примерно 8 тысяч долларов. Ожидается, что этот шаг поможет удовлетворить высокий спрос на компактные и недорогие городские автомобили на континенте. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

В последние годы выбор для покупателей резко сократился, так как с европейского рынка ушли такие компактные модели, как Ford Ка, Peugeot 108 и даже Skoda Китиго. В настоящее время в качестве самого доступного варианта предлагается модель Skoda Фабиа, цена которой начинается от 21 тысячи фунтов стерлингов (примерно 26 тысяч долларов). Для потребителей, ищущих бюджетный автомобиль, это считается довольно высокой ценой.

Новая стратегия и разница в ценах

Согласно интервью генерального директора Skoda Клауса Целльмера изданию Autocar, компания работает над новым проектом, объединяя экономичные комплектующие из различных источников. Целльмер отметил, что дизайн, технологии и качество сборки модели Skoda Кйлак, представленной в Индии, могут быть адаптированы под европейские стандарты. Хотя в Индии цена этого кроссовера очень низка, процесс адаптации к европейским требованиям может немного увеличить стоимость, но он все равно останется самой дешевой моделью.

Глава компании заявил, что снизить цену модели Фабиа ниже 20 тысяч евро крайне сложно, однако огромная разница в цене между Кйлак и Фабиа создает большие возможности для новой бизнес-модели. Этот кроссовер благодаря своим компактным размерам (он даже короче, чем Фабиа) и топливной экономичности считается очень удобным для передвижения в городских условиях.

Электромобили и двигатели внутреннего сгорания

Skoda изначально участвовала в проекте по разработке доступных электромобилей Volkswagen Груп, но позже решила выйти из него. По объяснению Целльмера, темпы роста рынка электромобилей сейчас ниже ожидаемых, поэтому компания предпочитает сосредоточиться на своих традиционных бензиновых моделях, таких как Фабиа, Скала и Камик.

Появление нового дешевого электромобиля на рынке не ожидается до конца текущего десятилетия. Поэтому Skoda намерена защитить свою долю рынка, сохраняя и расширяя линейку доступных моделей с двигателями внутреннего сгорания. Для автолюбителей из Узбекистана работа бренда Skoda над такими бюджетными кроссоверами также может быть интересна, так как в нашей стране спрос на компактные и экономичные кроссоверы постоянно растет.

Подводя итог, адаптация модели Skoda Кйлак для европейского рынка обеспечит доступность бренда для клиентов всех слоев населения. Если проект будет успешно реализован, этот кроссовер вполне может стать одним из самых продаваемых автомобилей в своем сегменте.