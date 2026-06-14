Сладкие газированные напитки могут повышать риск развития рака печени

Регулярное употребление сладких газированных напитков может представлять серьезную угрозу для здоровья печени. Согласно результатам нового исследования, частое употребление таких напитков может повысить вероятность развития некоторых видов рака печени.

Исследователи пришли к такому выводу, проанализировав результаты 11 крупных и долгосрочных научных работ. В них были изучены данные более 1,5 миллиона участников. Результаты исследования были опубликованы в журнале ДжАМА Нетворк Опен.

В ходе научной работы пищевые привычки участников оценивались с помощью специальных опросников. После этого за состоянием их здоровья наблюдали в среднем 18 лет. Специалисты сосредоточили основное внимание на возможной связи между употреблением сладких и искусственно подслащенных напитков и раком печени.

Анализ показал, что у людей, потребляющих много сладких напитков, может быть выше риск развития двух наиболее распространенных видов рака печени — гепатоцеллюлярной карциномы и внутрипеченочной холангиокарциномы.

Ученые отмечают, что жидкий сахар быстро усваивается организмом, и его длительное употребление может создавать избыточную нагрузку на печень. Со временем это может привести к нарушению обмена веществ, накоплению жира в печени и воспалительным процессам. Именно эти факторы могут повышать риск серьезных заболеваний.

Авторы также отмечают, что не стоит спешить с категоричным выводом о том, что сладкие напитки сами по себе являются прямой причиной рака печени. Однако, по их мнению, регулярное употребление таких напитков может быть одной из вредных привычек для здоровья печени.

Специалисты рекомендуют населению сократить количество сладких газированных напитков, заменив их обычной водой, несладким чаем или натуральными напитками. В вопросах здоровья печени даже мелкие привычки играют большую роль — здесь вопрос «что будет от одной банки?» в будущем может дорого обойтись.