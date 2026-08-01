В Узбекистане теперь и на домашних животных потребуется паспорт

С 7 августа 2026 года в Узбекистане потребуется обязательная идентификация и регистрация содержащихся и разводимых животных в единой системе. Новый порядок направлен на отслеживание происхождения, перемещения и ветеринарного состояния животных.

Крупный рогатый скот, овцы, козы и верблюды должны регистрироваться по достижении 14-дневного возраста, лошади — с четырех месяцев, свиньи — с одного месяца, а собаки и кошки — с трех месяцев. Этот процесс должен быть завершен в течение одного месяца после истечения указанного срока. Животные, ввезенные из-за рубежа, подлежат идентификации не позднее чем через 21 день.

Животному присваивается индивидуальный номер и оформляется ветеринарный паспорт. В нем содержатся сведения о владельце, профилактике заболеваний и лечебных мероприятиях. Обязанностью владельца животного является недопущение содержания или разведения неидентифицированных животных.