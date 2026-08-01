Прояснена тайна гибели пропавших в Таиланде брата и сестры

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Прояснена тайна гибели пропавших в Таиланде брата и сестры

В Таиланде гибель 22-летней россиянки Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа Назимова вызвала широкий резонанс. Правоохранительные органы задержали двух лиц, подозреваемых в убийстве. Об этом сообщает издание Хаосод.

Сообщается, что Диана и Роман 26 июля текущего года около 04:00 утра выехали из своего дома в районе Хуайяй недалеко от Паттайи на мотоцикле Honda в ближайший магазин. Вскоре связь с ними пропала. Перед исчезновением Диана отправила матери сообщение со словом «Срочно» и написала, что кто-то их преследует. Кроме того, на ее телефон пришло предупреждение об обнаружении неизвестного Блуетут-трекера, после чего телефоны обоих отключились.

После обращения матери в полицию к поискам были привлечены полиция, местные жители и кинологи. С помощью камер видеонаблюдения было установлено, что за россиянами следовал другой мотоцикл. Позже части их мотоцикла Honda были найдены закопанными на территории старого кладбища в провинции Чонбури.

В ходе следствия главными подозреваемыми были установлены 43-летний Тана («Понг») и 39-летний Тонгчай («Тхонг»). Они были задержаны 31 июля при попытке побега.

На допросе подозреваемые признались, что пытались угнать мотоцикл. По их словам, после того как Роман оказал сопротивление, его застрелили, а Диана скончалась в результате избиения. После этого, пытаясь скрыть следы преступления, они закопали тела в районе Кхао Чи Чан, а мотоцикл разобрали на части и закопали отдельно.

В настоящее время полиция продолжает следственные действия. Также на причастность проверяются еще два человека, которые могли помочь подозреваемым, однако они отрицают все обвинения.

ТаиландПаттайяHondaЧонбуриKhaosod
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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