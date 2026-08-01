Открыт минерал дороже золота, взбудораживший весь мир: 1 миллиметр стоит 145 долларов!

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Открыт минерал дороже золота, взбудораживший весь мир: 1 миллиметр стоит 145 долларов!

Российские ученые совершили грандиозную сенсацию века в области геологии и минералогии. На Кольском полуострове был найден сверхредкий минерал, ранее совершенно неизвестный науке и в несколько раз превосходящий по своей стоимости золото. Находка, получившая название «кола-ашкрофтин», вызывает изумление геологов всего мира своей сложной кристаллографической структурой и уникальным химическим составом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ, это историческое открытие стало результатом совместных исследований Кольского научного центра Российской академии наук, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея имени Ферсмана.

1. Сенсация в Хибинах: от неизвестного образца до научного открытия

Этот уникальный минерал, ранее не встречавшийся на геологических картах, был обнаружен на Кировском руднике в знаменитом Хибинском массиве на Кольском полуострове.

Поначалу, когда исследователи сравнили необычный образец с рудника со стандартными минералами, они не смогли его идентифицировать и отправили объект в лабораторию как «неизвестный образец». После углубленного кристаллографического и химического анализов ученые официально подтвердили открытие принципиально нового для науки минералогического вида и дали ему название «кола-ашкрофтин» (Кола ашкрофтине).

2. «Дороже золота»: рекордная стоимость минерала

Одна из самых громких сторон открытия — то, насколько высоко оно оценивается по сравнению с обычными драгоценными металлами и камнями на рынке.

По предварительным оценкам специалистов, примерная средняя стоимость патины этого минерала достигает 145 долларов (или 12 470 рублей) за 1 миллиметр. Это означает, что данный показатель в несколько раз выше цены чистого золота, торгующегося на мировом рынке.

«Цена, установленная за 1 миллиметр этого минерала, делает его не просто геологической находкой, а одним из самых дорогих и редких минералогических образцов на нашей планете», — говорится в анализе экспертов отрасли.

3. Химическая уникальность: неповторимое сочетание иттрия, кальция и фтора

«Кола-ашкрофтин» кардинально отличается по своему составу от классических силикатов. В составе минерала было обнаружено присутствие иттрия — редкоземельного элемента, чрезвычайно важного для высоких технологий и промышленности.

Составные элементы и особенности минерала:

  • Основные элементы: кремний, калий, натрий и редкоземельный элемент — иттрий;

  • Редкие примеси: кальций, марганец и фтор;

  • Кристаллическая структура: обладает одной из самых сложных и совершенных атомных решеток среди известных науке минералов.

В мировой практике похожий классический ашкрофтин (розовый, прозрачный и очень хрупкий силикатный камень) ранее находили на месторождениях в Гренландии, Канаде и Италии. Однако образец с Кольского полуострова считается единственным и неповторимым аналогом в мире благодаря тому, что он объединяет в своем составе кальций, марганец и фтор.

4. Перспективы будущего: где будет применяться новый минерал?

Российские ученые планируют продолжить исследование физико-химических свойств минерала «кола-ашкрофтин» и его потенциальных возможностей в практических сферах.

Присутствие иттрия и других редких элементов в составе может сделать этот минерал в будущем важной фундаментальной базой для создания высокотехнологичной промышленности, квантовой электроники или сверхпроводящих материалов.

Заключение: новая страница в российской геологической науке

Открытие «кола-ашкрофтина» — это не просто очередная геологическая новость, а доказательство того, какие огромные и ценные богатства, еще не известные науке, скрываются в недрах Земли. Эта находка стала большим историческим шагом для российской фундаментальной науки и сферы минералогии.

Как вы думаете, как такие редкие минералы, оцениваемые дороже золота, могут изменить технологии будущего? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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