В Яшнабадском районе демонтировано незаконное сооружение
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На основании решения Межрайонного суда по гражданским делам ЯКкасарайского района в отношении должника Д.К. были осуществлены исполнительные действия.
Согласно исполнительному документу, было выявлено самовольное занятие земельного участка площадью 30,0 кв.м на территории, прилегающей к нежилому зданию, расположенному по центральной улице Ходжа Учкун в Яшнабадском районе.
В результате проведенных мер принудительного исполнения данный земельный участок был возвращен законному владельцу, незаконно возведенные на нем строения были снесены, а территория приведена в первоначальное состояние.
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