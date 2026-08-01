Раскрыты первые подробности об iPhone Air второго поколения

·82·Технологии
Раскрыты первые подробности об iPhone Air второго поколения

Грядущие гаджеты компании Apple вызывают большой интерес на рынке. По данным авторитетного аналитика Джеффа Пу, выпуск смартфона iPhone Air второго поколения запланирован на первый квартал 2027 года. Ожидается, что новинка получит значительные улучшения по сравнению с предыдущей моделью в плане производительности, возможностей камер и технологий беспроводной связи. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Специалист отмечает, что одним из главных изменений смартфона станет переход на новый 2-нанометровый процессор Apple А20 Pro, производимый по передовому техпроцессу TSMC. Также устройство планируют оснастить фирменными чипами Apple второго поколения — модемом К2 5Г,

  • а также
  • беспроводным контроллером Н2 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.
Эти обновления повысят скорость и стабильность интернета.

Обновления дисплея и возможностей камеры

По данным иксбт.ком, инженеры Apple также планируют изменения в дизайне экрана. В частности, размер Dynamic Island будет уменьшен, что немного увеличит полезную площадь экрана для пользователей. При этом iPhone Air 2 откажется от одинарной камеры в пользу двух основных модулей. Ожидается, что к основному модулю добавится 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Сохранив свой 6,5-дюймовый дисплей, устройство будет оснащено 12 GB RAM и 18-мегапиксельной фронтальной камерой. Такие показатели значительно улучшат многозадачность и качество съемки смартфона. Новые технологические решения несомненно повысят конкурентоспособность устройства на рынках.

Планы Apple на будущие презентации

Аналитик Джефф Пу сообщил, что компания также изменит график выпуска смартфонов. По его прогнозам, осенью 2026 года будут представлены iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone Ultra. А весной 2027 года ожидается дебют базового iPhone 18 и доступного iPhone 18е наряду с iPhone Air 2.

Для справки, Джефф Пу и ранее отличался рядом точных прогнозов. В частности, он верно предсказал появление оперативной памяти ЛПДДР5 и 48-мегапиксельного сенсора в моделях iPhone 14 Pro, а также использование перископных камер в смартфонах iPhone 15 Pro. Именно поэтому его данные об iPhone Air 2 привлекают большое внимание техэнтузиастов.

AppleiPhone Air 2Jeff PuTSMCСмартфоны
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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