Российские ученые открыли в Хибинах новый минерал, который дороже золота

На Кировском руднике в Хибинских горах в России обнаружили новый минерал. Ученые заявили, что это вещество ранее не упоминалось в научной литературе, и назвали его «кола-ашкрофтине» (кола-ашкрофтит).

В составе минерала был обнаружен иттрий. Иттрий относится к числу редкоземельных элементов и является важным сырьем в высокотехнологичном производстве.

По предварительным оценкам, стоимость одного миллиметрового слоя минерала, образовавшегося в горной породе, может достигать примерно 145 долларов. По этой причине находку условно называют минералом, который дороже золота.

Специалисты продолжают изучать его состав, процесс образования и возможности промышленного использования.