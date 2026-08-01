Арсенал готов изменить свою систему зарплат ради Винисиуса Жуниора

·78·Спорт
Арсенал готов изменить свою систему зарплат ради Винисиуса Жуниора

Английский клуб Арсенал внимательно следит за ситуацией вокруг нападающего Реал Мадрид Винисиуса Жуниора и готов начать серьезную борьбу за трансфер, если бразильский футболист не продлит контракт. По данным издания The Athletic, лондонская команда заявила, что в случае заключения сделки готова полностью изменить свои текущие финансовые лимиты и систему зарплат. Об этом сообщает портал Goal.com.

В настоящее время действующее соглашение 24-летнего вингера с мадридским клубом вступило в финальную 12-месячную стадию. Эта ситуация ставит королевский клуб в сложное положение, поскольку существует риск потерять игрока бесплатно в качестве свободного агента в будущем. Если стороны не смогут договориться о новом соглашении, Лос Бланкос могут быть вынуждены продать своего ведущего игрока в летнее трансферное окно.

Финансовые препятствия и статус переговоров

Все руководящие звена руководства Арсенала уже одобрили огромные расходы, необходимые для приобретения футболиста уровня Винисиуса. Хотя в социальных сетях распространялись сообщения о том, что условия личного контракта между игроком и английским клубом уже согласованы, The Athletic подтвердил, что на данный момент такого соглашения не существует.

Тем не менее, ожидается, что в случае осуществления трансфера согласование условий личного договора с бразильским футболистом не вызовет трудностей. Согласно источнику, если переговоры с Мадридом окончательно сорвутся, вариант с переходом в лондонский клуб интересует и самого игрока.

Фактор Килиана Мбаппе

Главным камнем преткновения между сторонами являются финансовые требования. Винисиус Жуниор требует пакет на сумму около 30 миллионов евро в год, включая базовый оклад, бонусы за результативность и огромный подъемный бонус за новое соглашение. Это требование возникло в прямой связи с условиями контракта его одноклубника Килиана Мбаппе.

Руководство Реал Мадрида категорически против удовлетворения этого беспрецедентного запроса. Клуб опасается, что такой прецедент негативно повлияет на команду, поскольку руководство стремится сохранить жесткий потолок зарплат при заключении будущих контрактов с другими игроками. Арсенал же планирует воспользоваться именно этой ситуацией и стать главным претендентом на рынке трансферов.

АрсеналВинисиус ЖуниорРеал МадридАнглийская Премьер-лигаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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