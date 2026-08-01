В Ферганской области лезвие косилки отскочило и вонзилось в сотрудника
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В Учкуприкском районе в результате несчастного случая погиб сотрудник центра социальных услуг «Инсон», привлеченный к благоустройству, Тохирджон Джураев, сообщает Kun.uz.
Сотрудники центра проводили уборку на территории Куканбой Ферганской области. В это время у устройства, используемого для скашивания травы, оторвалась режущая часть.
Лезвие вонзилось в область сердца 34-летнего Тохирджона Джураева. Из-за полученного тяжелого ранения он скончался на месте происшествия.
В настоящее время официальные результаты расследования данного инцидента, информация о неисправности устройства или нарушении правил безопасности во время работы пока не разглашаются.
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