В Ферганской области лезвие косилки отскочило и вонзилось в сотрудника

В Учкуприкском районе в результате несчастного случая погиб сотрудник центра социальных услуг «Инсон», привлеченный к благоустройству, Тохирджон Джураев, сообщает Kun.uz.

Сотрудники центра проводили уборку на территории Куканбой Ферганской области. В это время у устройства, используемого для скашивания травы, оторвалась режущая часть.

Лезвие вонзилось в область сердца 34-летнего Тохирджона Джураева. Из-за полученного тяжелого ранения он скончался на месте происшествия.

В настоящее время официальные результаты расследования данного инцидента, информация о неисправности устройства или нарушении правил безопасности во время работы пока не разглашаются.