Подаренные узбекским ювелиром Роналду дорогие часы вызвали бурные обсуждения в интернете

Родившийся в Узбекистане известный ювелир Якуб Арабов преподнес в подарок Криштиану Роналду наручные часы, стоимость которых оценивается более чем в 1 миллион долларов. Подарок был вручен во время встречи футболиста и ювелира.

Увидев часы янтарного цвета, Роналду отметил, что у него есть автомобиль Bugatti точно такого же оттенка. Услышав это, Якуб Арабов заявил, что не знал о наличии машины такого цвета в автомобильной коллекции футболиста.

Роналду, выступающий за клуб «Аль-Наср» и сборную Португалии, также известен своей страстью к дорогим автомобилям и часам. Однако то, что цвет преподнесенных часов совпал с его Bugatti, стало неожиданностью и для самого ювелира.

После появления информации о встрече фанаты проявили большой интерес к стоимости и внешнему виду подарка.