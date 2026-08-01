Примирение стало лучшим решением: в Заамине поставлена точка в семейном конфликте

Находившийся в производстве Зааминского районного отдела Бюро принудительного исполнения исполнительный документ о взыскании алиментов был прекращен в установленном законодательством порядке на основании взаимного примирения и достижения соглашения между сторонами.

В ходе исполнительного процесса государственный исполнитель провел с сторонами неоднократные беседы, разъяснив интересы детей, священность семьи и важность здоровой семейной атмосферы. Также были даны рекомендации о преимуществах разрешения спора путем взаимного согласия.

В результате предпринятых усилий стороны пришли к взаимному компромиссу и решили восстановить семейные отношения. После этого взыскатель обратился с заявлением о прекращении исполнительного документа по алиментам, и данное исполнительное производство было завершено в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Бюро принудительного исполнения продолжает рассматривать в качестве одного из важных направлений своей деятельности не только обеспечение своевременного исполнения судебных документов, но и примирение семей при наличии такой возможности, а также содействие воспитанию детей в атмосфере заботы, тепла и согласия. Ведь дружная семья — это прочная основа для развития ребенка и стабильности общества.