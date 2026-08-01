«План мести»: Иран намерен уничтожить энергетические и стратегические объекты США и Израиля

·98·Мир
«План мести»: Иран намерен уничтожить энергетические и стратегические объекты США и Израиля

Ситуация на Ближнем Востоке приобретает все более тревожный характер. В то время как военная напряженность между Вашингтоном и Тегераном достигла наивысшей точки, Исламская Республика Иран заявила о полной разработке масштабного и разрушительного плана ответа на возможные удары со стороны США и Израиля. Официальный Тегеран назвал угрожающие сообщения американских СМИ «безумием», открыто объявив, что мишенью стали важнейшие энергетические и военные инфраструктуры противника в регионе.

Влиятельное иранское информационное агентство Тасним 1 августа опубликовало это громкое и предупреждающее заявление со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности страны.

1. «Род безумия»: Тегеран оценил угрозы Вашингтона

Появившиеся в последние дни в американских СМИ сообщения о подготовке администрацией Дональда Трампа и силами Израиля беспощадных массированных ударов по нефтяной, энергетической и ядерной инфраструктуре Ирана вызвали резкую и жесткую реакцию Тегерана.

Как подчеркнул высокопоставленный представитель иранской службы безопасности, подобное психологическое давление и угрозы через СМИ являются не чем иным, как бессмыслицей:

«Мы считаем сообщения американских СМИ о возможных ударах США и режима по иранской инфраструктуре своего рода безумием. Поскольку мы подготовили всеобъемлющий ответный план, включающий важнейшую инфраструктуру режима в регионе и энергетическую инфраструктуру США, и полностью к этому готовы», — говорится в сообщении.

2. Цели возмездия: в прицеле энергетическая система США и Израиля

Разработанная руководством Ирана «стратегия ответа» предусматривает не просто защиту, а нанесение противнику невосполнимого экономического и военного ущерба.

Основные цели, определенные Тегераном:

  • Важная инфраструктура Израиля: стратегические объекты сионистского режима, сети электро- и водоснабжения, а также военно-воздушные базы;

  • Энергетические объекты США в регионе: военные базы США, расположенные на Ближнем Востоке, нефтегазовые терминалы и логистическая инфраструктура;

  • Морские и торговые пути: возможность введения ограничений на транспортировку энергоресурсов через Ормузский пролив и стратегические водные пути Персидского залива.

Это заявление демонстрирует, что в случае совершения нападения на него Иран готов выйти за локальные рамки конфликта и парализовать всю региональную энергетическую систему.

3. «Есть и способность, и воля»: военная готовность иранской армии

Представитель службы безопасности Ирана добавил, что вооруженные силы Ирана продемонстрировали в достаточной степени «как оперативный потенциал, так и политическую волю» для управления столь тяжелыми и опасными сценариями и нанесения достойного удара по врагу.

Военные козыри в руках Ирана:

  1. Балистические и гиперзвуковые ракеты: тысячи баллистических ракет малой и средней дальности позволяют поразить любую точку США и Израиля в регионе.

  2. Армия дронов: высокоточные дроны-«камикадзе» служат эффективным средством для дезорганизации и вывода из строя систем противовоздушной обороны противника.

  3. Прокси-сети: возможность одновременного сопротивления на нескольких фронтах через союзные силы в Ливане, Ираке, Йемене и Сирии.

4. Глобальные последствия: мировая экономика под угрозой

Специалисты и геополитические аналитики считают, что данное предупреждение Тегерана является серьезным сигналом для Вашингтона и Тель-Авива. Если США и Израиль начнут военную операцию против Ирана, то в результате ответных ударов Ирана:

  • Цены на нефть и газ на мировом рынке могут резко подскочить;

  • Судоходство танкеров через Ормузский пролив остановится, что вызовет глобальный логистический кризис;

  • Все американские базы на Ближнем Востоке превратятся в зоны непосредственного огня.

Заключение: военное столкновение или крупный геополитический «покер»?

Столь резкое заявление Тегерана может заставить Вашингтон и Израиль пересмотреть свои военные планы. Несмотря на максимальный уровень взаимных угроз, не исключено, что эти заявления являются маневром «молчаливого сдерживания» или «стратегического удержания», направленным на предотвращение большой войны.

А по вашему мнению, сможет ли это открытое предупреждение Тегерана удержать США и Израиль от военного нападения или полномасштабная война на Ближнем Востоке неизбежна? Оставляйте свои мнения в комментариях!

ИранСШАИзраильДональд ТрампТасним
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