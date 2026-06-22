Соглашаться на меньшее — значит предавать себя

·19·Для жизни
Соглашаться на меньшее — значит предавать себя

Боль в отношениях не всегда начинается с того, что рядом оказался не тот человек. Иногда она начинается в тот момент, когда вы соглашаетесь на меньшее количество внимания, любви и уважения, чем вам действительно необходимо.

Чтобы сохранить отношения, человек часто закрывает глаза на многое. Принимает холодность за усталость, оправдывает равнодушие занятостью, а безответственности дает очередной шанс. Но каждый раз, отодвигая свои потребности на второй план, он теряет доверие не только к партнеру, но и постепенно к самому себе.

Привычка к недостатку внимания, тепла и уважения неизбежно сказывается на внутреннем состоянии. Со временем человек начинает сомневаться в своих чувствах: «Может, я слишком многого требую?», «Наверное, я должен быть благодарен и за это».

На самом деле любовь, уважение и открытость — это не излишние требования. Это самые простые и необходимые основы здоровых отношений.

Любовь к себе проявляется в том, на что вы соглашаетесь. Она видна в том, как долго вы терпите отношения, которые вас ранят, способны ли вы защитить свои границы и позволяете ли себе ждать отношения, достойных вас.

Желание сохранить связь любой ценой не всегда является признаком любви. Иногда это страх одиночества, привязанность к прошлому или надежда на то, что однажды всё изменится.

Однако между терпением в отношениях и забвением собственной ценности есть огромная разница.

Гармоничные отношения начинаются не с того, что кто-то наконец выбрал вас. Они начинаются с того, что вы перестаете соглашаться на то, что вам не подходит, изматывает ваше сердце и принижает ваше достоинство.

Потому что человек, который любит себя, выбирает не только чувства, но и собственное достоинство и душевный покой.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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