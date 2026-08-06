Почему Микель Артета идёт по пути Арсена Венгера и Пепа Гвардиолы

·59·Спорт
Почему Микель Артета идёт по пути Арсена Венгера и Пепа Гвардиолы

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета стал одним из ведущих специалистов Европы благодаря тому, что в своей карьере прошёл школу двух великих наставников современного футбола — Арсена Венгера и Пепа Гвардиолы. Бывший вратарь «Арсенала» Грэм Стэк в интервью Goal отметил, что испанский тренер воплотил в своём стиле управления лучшие качества этих двух гениальных специалистов. Об этом сообщает Goal.com .

Микель Артета начал футбольную карьеру в знаменитой академии «Барселоны», а затем защищал цвета «Пари Сен-Жермен», «Рейнджерс», «Реал Сосьедад» и «Эвертона». В 2011 году полузащитник перешёл в лондонский «Арсенал», где на протяжении пяти лет выступал под руководством Арсена Венгера. Повесив бутсы на гвоздь, он сразу начал тренерскую карьеру, войдя в штаб Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» и получив уроки ещё у одного выдающегося наставника.

Тренерский путь и первые испытания

Назначенный главным тренером «Арсенала» в конце 2019 года, Артета за короткий срок завоевал с командой Кубок Англии и Суперкубок Англии, начав оправдывать доверие болельщиков. Однако три подряд вторых места в Премьер-лиге вызывали сомнения у критиков. Несмотря на это, в прошлом сезоне команда впервые после легендарного беспроигрышного чемпионата 2003/04 годов завоевала титул во внутреннем первенстве, развеяв все сомнения.

Как сообщает Goal.com, бывший вратарь Грэм Стэк особо отметил сходство между Венгером и Артетой. Стэк вспомнил, как во время работы в тренерском штабе «Уотфорда» в период пандемии коронавируса его команда играла против «Арсенала» на стадионе «Эмирейтс», и он смог вблизи наблюдать, как Микель Артета формировал команду.

Жёсткая дисциплина и развитие футболистов

По мнению Стэка, Артета обладает исключительным талантом устанавливать близкие отношения с игроками и раскрывать их потенциал. Вместе с тем он проявил непримиримость к футболистам, которые нарушают атмосферу в команде или действуют вопреки общей цели. Специалист отмечает, что Артета никогда не боится принимать сложные и важные решения — эта черта также напоминает Арсена Венгера.

Сегодня футбольные эксперты предполагают, что Микель Артета может, подобно Арсену Венгеру, создать в «Арсенале» многолетнюю династию и впервые в истории клуба поднять над головой кубок Лиги чемпионов. Получив знания от лучших специалистов и сформировав собственную тренерскую философию, Артета на практике доказывает, что способен справиться с этими задачами.

Микель АртетаАрсеналАрсен ВенгерПеп ГвардиолаПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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